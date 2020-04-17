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Миколенко: Переход в Шахтер? Даже в голове такой вариант не рассматривал

Премьер-лига
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Виталий с детства за Динамо и Барселону

Миколенко: Переход в Шахтер? Даже в голове такой вариант не рассматривал
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился своими планами на ближайшее будущее.

– У меня контракт с "Динамо" как раз истекает через 5 лет. Пока вижу себя в этом клубе. Другое и обсуждать не хочу.

– А в "Шахтер" мог бы перейти?

– В "Шахтер", думаю, нет. Даже в голове такой вариант не рассматривал. Киевский клуб взял меня в 11 лет и воспитал.

– А за какой клуб болеешь?

– Еще в академии поддерживал "Барселону", смотрел эль-класико. Сейчас не могу назвать какой-то определенный клуб.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виталий Миколенко
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