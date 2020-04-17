Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко: Переход в Шахтер? Даже в голове такой вариант не рассматривал
Виталий с детства за Динамо и Барселону
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился своими планами на ближайшее будущее.
– У меня контракт с "Динамо" как раз истекает через 5 лет. Пока вижу себя в этом клубе. Другое и обсуждать не хочу.
– А в "Шахтер" мог бы перейти?
– В "Шахтер", думаю, нет. Даже в голове такой вариант не рассматривал. Киевский клуб взял меня в 11 лет и воспитал.
– А за какой клуб болеешь?
– Еще в академии поддерживал "Барселону", смотрел эль-класико. Сейчас не могу назвать какой-то определенный клуб.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Инстаграм УАФ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...