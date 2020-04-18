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Шапаренко: Роналду - это машина. Каждый должен брать с него пример

Премьер-лига
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Хавбек Динамо рассказал о своих кумирах

Шапаренко: Роналду - это машина. Каждый должен брать с него пример
Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о футболистах, с которых он берет пример.

- С какого футболиста берешь пример? Какое-то время назад ты выделял Ибрагимовича.

- Ибрагимович - это понятно, но считаю, каждый должен брать пример с Криштиану Роналду. Это машина, человек, который следит за собой и добивается результата.

- Что спросил бы у Хосепа Гвардиолы?

- Как его командам удается иметь такой контроль мяча?

- Будешь читать новую книгу про Гвардиолы, изданную на украинском языке?

- Да, мне нравятся такие книги, биографии спортсменов или тренеров. Топ-5 - биографии Месси, Роналду, Ибрагимовича, Клоппа, а книга о Гвардиоле будет пятой.

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В статье: Хосеп Гвардиола Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо

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