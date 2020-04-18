Шапаренко: Роналду - это машина. Каждый должен брать с него пример

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о футболистах, с которых он берет пример.

- С какого футболиста берешь пример? Какое-то время назад ты выделял Ибрагимовича.

- Ибрагимович - это понятно, но считаю, каждый должен брать пример с Криштиану Роналду. Это машина, человек, который следит за собой и добивается результата.

- Что спросил бы у Хосепа Гвардиолы?

- Как его командам удается иметь такой контроль мяча?

- Будешь читать новую книгу про Гвардиолы, изданную на украинском языке?

- Да, мне нравятся такие книги, биографии спортсменов или тренеров. Топ-5 - биографии Месси, Роналду, Ибрагимовича, Клоппа, а книга о Гвардиоле будет пятой.