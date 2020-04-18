Третьяков: Считаю, что не должны резать зарплаты

Хавбек "Александрии" Максим Третьяков прокомментировал зарплаты и обязанности перед командой.

- Ситуация, как и у всех, мы доверяем своему президенту. Всегда готовы подождать, если нужно. Самое главное, что у нас все честно, даже если есть какие-то задержки. В Украине нет задержке, наверное, только у "Шахтера".

Мы относимся с пониманием, но, конечно, никто не хочет, чтобы ему урезали зарплату. В УПЛ и так уже понизился уровень зарплат. Видел интервью ребят из "Шахтера", которые говорят, что готовы. Но нужно понимать, что это топ-клуб, совсем другого уровня заработки.

Наши ребята – все профессионалы, работают, несмотря на карантин. Никто не сидит дома перед телевизором, держа руку в трусах и зарабатывает деньги, как многие могут думать. Каждый держит себя в форме, у каждого есть имя, никто не хочет потом выходить и выглядеть смешно перед болельщиками.

Каждый в нашей и, уверен, других командах держит себя в форме и должен получать зарплату, которая прописана в контракте. У нас нет такого, что премии больше, чем зарплата. Когда играли в еврокубках – премии были побольше. Но премии это одно, человек в нормальном государстве должен быть защищен.

Когда человек подписывает контракт, есть определенные обязанности футболиста перед клубом и наоборот. Считаю, что не должны резать зарплаты. Тем более, как платят зарплату у нас. Каждый футболист не получает зарплату день в день, всегда ждет, доверяет команде, клубу, руководству.

Бывают задержки по 2-3 месяца, а то и больше. Потому не надо делать из ребят каких-то нахлебников. Футболист готов ждать, каждый день выходит на тренировки, матчи. Такое же отношение должно быть и у клубов к футболистам, – сказал Третьяков для "Футбольного формата".