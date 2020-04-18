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Третьяков: Считаю, что не должны резать зарплаты

Премьер-лига
(1 голосов)

Бывают задержки по 2-3 месяца, а то и больше, и не надо делать из футболистов каких-то нахлебников

Третьяков: Считаю, что не должны резать зарплаты
Новина українською

Хавбек "Александрии" Максим Третьяков прокомментировал зарплаты и обязанности перед командой.

- Ситуация, как и у всех, мы доверяем своему президенту. Всегда готовы подождать, если нужно. Самое главное, что у нас все честно, даже если есть какие-то задержки. В Украине нет задержке, наверное, только у "Шахтера".

Мы относимся с пониманием, но, конечно, никто не хочет, чтобы ему урезали зарплату. В УПЛ и так уже понизился уровень зарплат. Видел интервью ребят из "Шахтера", которые говорят, что готовы. Но нужно понимать, что это топ-клуб, совсем другого уровня заработки.

Наши ребята – все профессионалы, работают, несмотря на карантин. Никто не сидит дома перед телевизором, держа руку в трусах и зарабатывает деньги, как многие могут думать. Каждый держит себя в форме, у каждого есть имя, никто не хочет потом выходить и выглядеть смешно перед болельщиками.

Каждый в нашей и, уверен, других командах держит себя в форме и должен получать зарплату, которая прописана в контракте. У нас нет такого, что премии больше, чем зарплата. Когда играли в еврокубках – премии были побольше. Но премии это одно, человек в нормальном государстве должен быть защищен.

Когда человек подписывает контракт, есть определенные обязанности футболиста перед клубом и наоборот. Считаю, что не должны резать зарплаты. Тем более, как платят зарплату у нас. Каждый футболист не получает зарплату день в день, всегда ждет, доверяет команде, клубу, руководству.

Бывают задержки по 2-3 месяца, а то и больше. Потому не надо делать из ребят каких-то нахлебников. Футболист готов ждать, каждый день выходит на тренировки, матчи. Такое же отношение должно быть и у клубов к футболистам, – сказал Третьяков для "Футбольного формата".

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В статье: ФК Александрия Максим Третьяков
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Комментарии (1)
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Comment06 (Украина)
18.04.2020 в 10:23
Забыл еще сказать:" Нас это не касается, и вообще мы с другой планеты "
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