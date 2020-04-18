Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Богданов: Агент мне рассказывал разные байки, жалею, что много его тогда слушал
Не сложились отношения...
Хавбек "Колоса" Андрей Богданов рассказал, что не пользуется услугами агента и как проходит карантин.
- Территориально, где живешь?
- Сейчас с родителями живем на Академгородке, в Киеве. Пока мой статус - холостяк. Моя семья - мои родители, в другом - все впереди (смеется). Карантинный период проходит в домашних условиях, и почти все время дома нахожусь. И занимаюсь дома, стараюсь выполнять функциональные упражнения, чтобы хоть как-то поддерживать свою форму.
- Традиционный вопрос - кому обязан тем, что попал в футбол?
- Прежде всего большое спасибо нужно сказать своему отцу Евгению Ивановичу, который всю мою жизнь рядом со мной и всегда меня поддерживал в футболе. Он и критикует, и подсказывает. И я благодарен и ему, и нашей семье, я вырос в профессионального футболиста.
- На Тransfermarkt.com отмечено, что у тебя нет агента?
- Да. У меня нет агента. Был агент Дмитрий Селюк, но с ним не сложились отношения. Был агент литовец, который устроил меня в польскую "Арку". А в Украине у меня нет агента.
- Если нет агента, как ты переходил в "Колос"?
- В "Колосе" ко мне проявил интерес главный тренер Руслан Костышин, плюс были заинтересованы президент и вице-президент клуба. Я знал о "Колосе", когда он еще во Второй лиге выступал. И президента знал, и тренера, поддерживал хорошие отношения.
- А что была за странная история с молдавским "Саксаном"?
- Это было по протекции агента. Селюк мне рассказывал разные байки, жалею, что много его тогда слушал. Но это теперь история, этот этап завершен, – сказал Богданов.