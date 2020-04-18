Богданов: Агент мне рассказывал разные байки, жалею, что много его тогда слушал

Хавбек "Колоса" Андрей Богданов рассказал, что не пользуется услугами агента и как проходит карантин.

- Территориально, где живешь?

- Сейчас с родителями живем на Академгородке, в Киеве. Пока мой статус - холостяк. Моя семья - мои родители, в другом - все впереди (смеется). Карантинный период проходит в домашних условиях, и почти все время дома нахожусь. И занимаюсь дома, стараюсь выполнять функциональные упражнения, чтобы хоть как-то поддерживать свою форму.

- Традиционный вопрос - кому обязан тем, что попал в футбол?

- Прежде всего большое спасибо нужно сказать своему отцу Евгению Ивановичу, который всю мою жизнь рядом со мной и всегда меня поддерживал в футболе. Он и критикует, и подсказывает. И я благодарен и ему, и нашей семье, я вырос в профессионального футболиста.

- На Тransfermarkt.com отмечено, что у тебя нет агента?

- Да. У меня нет агента. Был агент Дмитрий Селюк, но с ним не сложились отношения. Был агент литовец, который устроил меня в польскую "Арку". А в Украине у меня нет агента.

- Если нет агента, как ты переходил в "Колос"?

- В "Колосе" ко мне проявил интерес главный тренер Руслан Костышин, плюс были заинтересованы президент и вице-президент клуба. Я знал о "Колосе", когда он еще во Второй лиге выступал. И президента знал, и тренера, поддерживал хорошие отношения.

- А что была за странная история с молдавским "Саксаном"?

- Это было по протекции агента. Селюк мне рассказывал разные байки, жалею, что много его тогда слушал. Но это теперь история, этот этап завершен, – сказал Богданов.