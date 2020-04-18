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Шахтер во вторник планирует начать тренировки - СМИ

Премьер-лига
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Официального заявления от клуба еще нет

Шахтер во вторник планирует начать тренировки - СМИ
Новина українською

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру планирует возобновить тренировочный процесс команды уже в ближайший вторник, сообщает португальский ресурс Sic Notícias.

При этом - официального заявления на сайте клуба пока нет.

Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что клуб рассматривает возможность возвращения к тренировкам на поле и разрабатывает программу, которая бы соответствовала жестким протоколам по безопасности.

Общегосударственный карантин действует в Украине до 24 апреля, однако 15 апреля Кабмин разрешил спортсменам сборных Украины проводить индивидуальные тренировки.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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