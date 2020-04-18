Неоправдавшиеся претензии на крепкого середняка. Драматичная история ФК Оболонь

Создание ФК "Оболонь" Киев, становление, затем достижения, непродолжительный рассвет и распад – классическая история, которая часто встречается в украинском футболе. Словно показательный пример или поучительная история. Если бы такого клуба не существовало в нашем футболе, его следовало бы придумать. Во многом наследие "Оболонь-Смена", "Оболонь-ПВО" и с 2000 года ФК "Оболонь" Киев переняла на себя другая столичная команда – "Оболонь-Бровар". Но при всей схожести это все же разные коллективы и разные клубы. С 1992-го года по 2012-й просуществовали киевские "пивовары" на профессиональном уровне, шесть сезонов отыграв в Высшей лиге и УПЛ, оставив о себе приятные и во многом уникальные воспоминания.

В 2002-м году команда Петра Слободяна смогла занять третье место в итоговой турнирной таблице Первой лиги, что тогда давало право повыситься в классе. За полгода Слободян сформировал свою неповторимую команду, заставил говорить о себе и смог вывести ее в Высшую лигу. Правда, стоит отметить и работу Владимира Мунтяна, который начинал тот сезон в роли главного тренера, заложив фундамент. За киевлян тогда довольно успешно выступали Юрий Сак, Вячеслав Свидерский, Павел Кутас, Вячеслав Невинский, Игорь Продан.

Собственно с приходами Петра Слободяна, а их было два, и связана значительная часть успехов "Оболони". Как игрок в 2002-м году в команду пришел Сергей Ковалец, тогда опытный ветеран стал лидером команды, а потом работал и тренером в "Оболони". Слободян и Ковалец – знаковые личности в истории "пивоваров". Но давайте по порядку.

В 1999 году главным спонсором клуба стал концерн "Оболонь", а президентом - Александр Слободян. С хорошим финансированием команда прошла путь от Второй лиги к высшему дивизиону. Настоящие успехи не заставили себя ждать. В своем первом сезоне в элите "Оболонь" сыграла вничью с "Динамо" Киев 1:1, дважды обыграла "Карпаты", а также разгромила довольно крепкий в те годы "Черноморец" 4:1. Даже "Шахтер" с большим трудом обыграл киевлян в том чемпионате (2:1 и 1:0). Впрочем, в своем дебютном сезоне в Высшей лиге команда Слободяна боролась за выживание и финишировала только на 14-м месте (из 16-ти).

А вот следующий год стал одним из самый ярких и памятных для ФК "Оболонь". Может с сильными командами и не получалось показать себя с лучшей стороны, но подопечные Слободяна брали "свои очки" - великолепная победа в дерби над "Арсеналом" 3:1, разгром "Звезды" 3:0, виктория над донецким "Металлургом", в то время бронзовым призером. Плюс зрелищная ничья с "Днепром" (2:2). Шестое место в чемпионате 2003/04 стало лучшим достижением в истории той команды.

Как это часто бывает в игре миллионов: после бурного взлета - болезненное падение. Всего лишь 15-е место в чемпионате 2004/05 и провальные игры не только с грандами, но и с конкурентами за спасительные места – "Кривбассом" и "Ворсклой". В 2005-м году Слободяна на посту главного тренера киевлян заменил Александр Рябоконь, который за короткий срок ничего не успел сделать, не стал спасителем, покинув команду в том же году. На следующие четыре сезона "пивовары" вернулись в Первую лигу.

Во втором украинском дивизионе "Оболонь" показывала на удивление стабильные результаты – три года подряд завоевывая малые бронзовые медали, боролись за выход в УПЛ, но третье место уже не давало путевки в элиту. Как вода точит камень, так и упрямство и настойчивость способны помочь в достижении цели. Наконец, в 2009-м году "пивовары" вернулись в "вышку" (второе место в Первой лиге).

Юрий Максимов совершил маленький подвиг, создал боеспособный коллектив, который и в Премьер-лиге выглядел достаточно убедительно. "Оболонь" уходила на зимний перерыв на восьмом месте, многие прогнозировали большее для той команды. Однако Юрий Максимов удивил, зимой он перешел на работу в "Кривбасс", а киевлян возглавил Сергей Ковалец. Новому 40-летнему наставнику понадобилось время для адаптации, в итоге, "пивовары" заняли только 11-ю позицию. Впрочем, в сезоне удалось добыть несколько громких побед, в первую очередь – над "Днепром" и "Металлистом" (оба раза по 1:0).

Пожалуй, годы с 2009-го по 2011-й можно назвать вторым и, к сожалению, последним взлетом "Оболони". Выход команды Максимова в четвертьфинал Кубка Украины (лучшее достижение для клуба), затем уже под руководством Ковальца историческая победа над "Динамо" (2:0). Единственная в своем роде, хотя в сезоне 2010/11 в киевском дерби "Оболонь" ни разу не проиграла (2:0 и 2:2). На вполне приличном уровне тогда "пивовары" противостояли "бело-синим".

А затем два раза подряд "пивовары" обыграли "Шахтер". Сначала в Киеве единственный гол забил Павел Худзик, потом в Донецке Сергей Кучеренко принес победу команде Ковальца. Обе трудовые победы на жилах 1:0, тем не менее, это повлияло итоговую турнирную таблицу. Великолепные перспективы просматривались у "Оболони". Конечно, на звание гранда они не претендовали, но вполне могли стать крепким середняком УПЛ, который повысил бы общий уровень чемпионата и регулярно отбирал бы очки у лидеров.

Все хорошее рано или поздно заканчивается. Таковы реалии жизни, а в украинском футболе такой принцип звучит особо драматично, словно подчеркивает изменчивость фортуны и крутые повороты в судьбе наших команд. История с развалом "Оболони" сложна и проста одновременно. В 2012-м году начались проблемы, концерн "Оболонь" отказался спонсировать клуб, в котором проходили странные, неконтролируемые процессы - пошли продажи игроков, неоднозначные новые контракты. Решающим стал конфликт президента и главного инвестора Александра Слободяна с вице-президентом Александром Алимовым и исполнительным директором Алексеем Злотоябко. Слободяна возмутили несогласованные с ним трансферы лидеров команды в стан прямых конкурентов, деньги которые, по его информации, до клубной казны так и не дошли.

А также сказалась и политическая ситуация. В то время "Партия регионов" подминала под себя все, что могла (и не могла), футбол выглядел своеобразным маркером. Александр Слободян тогда не согласился на чужие условия и снял "Оболонь" с соревнований.

В Первой лиге сезона 2012/13 "Оболонь" успела провести ровно половину матчей и канула в бездну. Президент же Александр Слободян создал официально и фактически новую команду "Оболонь-Бровар", которая все начала с начала. А про ФК "Оболонь" Киев мы теперь можем только вспоминать добрым словом; вспоминать с сожалением и грустью.