Пиварич: Пока из тренеров Динамо никто не говорил о проведении занятий на базе

Защитник "Динамо" Йосип Пиварич рассказал, как проводит карантин.

- Выполняю всю программу, которую игрокам прописывает в нашем рабочем чате тренерский штаб. Тренировки расписаны на каждый день, воскресенье - выходной. Занимаюсь без каких-либо ограничений, я сейчас полностью здоров, очень хорошо себя чувствую. Пять дней из шести езжу на базу, там выполняю только беговую работу.

Ездим на Конча-Заспу вместе с Вербичем. При этом самим корпусом базы мы не пользуемся, ставим машину на парковку и сразу выходим на поле. Только забираем на рецепции GPS-датчики, чтобы тренеры могли отслеживать и фиксировать наши данные - как меняется наш пульс во время тренировки, сколько мы пробегаем, в каком темпе.

Раз в неделю Виталий (тренер по физподготовке) сбрасывает в группу видео табата-тренировок для нас. Эта тренировка длится 55-60 минут. Должен признать, что эти тренировки - самые тяжелые за неделю.

Никаких дополнительных, каких-то своих тренировок к этой программе я не добавляю. Той нагрузки, которую нам дает тренерский штаб, вполне достаточно, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.

- Когда встречаетесь с Вербичем, надеваете маски, соблюдаете дистанцию? Или не боитесь заразиться друг от друга?

- Не боимся, потому что мы и дома видимся почти каждый день. Он, как и я, никуда не ездит, не выходит на улицу. Только иногда в продуктовый магазин, но во время походов туда мы ведем себя предельно аккуратно, соблюдаем все меры предосторожности и всегда лишний раз перестраховываемся. Надеваем перчатки, маски, стараемся минимизировать риск подхватить вирус. Бен контактирует только со своим братом, который остался у него на период карантина. Они часто приходят в нашу квартиру, так что мы сейчас практически живем с ними как одна семья (смеется): моя жена, дети, я и Вербич со своим братом. Мы живем в одном доме на соседних этажах, я - на 26-м, а Беньямин на 25-м. Тренируемся вместе, потому что одному тренироваться тяжело.

- Тренеры что-то говорят о возможности проведения занятий в группах на базе?

- Пока никто ничего не говорил, ситуация с вирусом непредсказуемая. Конечно, все футболисты хотели бы возобновить полноценные тренировки как можно раньше, но никто не может знать, какая будет ситуация с эпидемией завтра.

- Помимо пандемии коронавируса, в Киеве в эти дни еще одна проблема - очень загрязненный воздух в связи с пожарами…

- Как только это началось, медперсонал сразу написал в нашу рабочую группу в WhatsApp, что пока такая ситуация, не нужно приезжать на тренировки на базу и нельзя никуда выходить. Так что вчера мы поработали дома, сегодня уже сделали тренировку табата, еще одна тренировка вечером, а завтра - выходной. Надеюсь, к понедельнику ситуация нормализуется.

- Как проводишь свободное от тренировок время во время карантина?

- У меня двое детей, так что у нас никогда не скучно (смеется). Всегда есть чем заняться. Дочери шесть лет, она готовится к поступлению в школу, сыну - четыре. В этом году им уже исполнится 7 и 5 лет соответственно. Готовимся к школе - учим дочку письму, математике. Играем с детьми в квартире, даже в футбол. С женой в последнее время смотрим много сериалов. Когда “детское время” заканчивается, и дети ложатся спать, смотрим по две-три серии.

- Как выглядит список из пяти любимых сериалов Йосипа Пиварича?

- Первым назову “Бумажный дом” (La Casa de Papel), мы его смотрим сейчас. Еще в моем списке точно будет “Побег из тюрьмы”, хоть я его смотрел уже давно, но это один из моих любимых сериалов. Также в пятерке “Игра престолов”, “Родина” и “Скандал”.