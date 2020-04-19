Срна: В Шахтере много молодых игроков, весной перспективные получали игровое время

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о своих задачах в команде и вспомнил про молодежь.

- Я посол "Шахтера", координатор команды. Я чувствую себя очень комфортно. Это сложная роль, я стараюсь передать свой опыт в предпочтении атакующему стилю игры.

Но я всегда на связи с президентом и главным тренером клуба. Если "Шахтер" проводит хороший матч, то это заслуга всех нас. В первой команде много молодых игроков, весной перспективные футболисты получали игровое время, – цитирует Срну Сagliarinews24.com.