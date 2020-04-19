Хавбек Динамо: Посмотреть чемпионат Никарагуа? Пока такого желания нет, но все возможно

Полузащитник киевского "Динамо" U-19 Ярослав Надольский поделился мыслями во время карантина.

- Бойко строил Тадж-Махал из Lego, Фран Соль занимается йогой в компании своей жены, Буяльский катается на квадроцикле, а Миколенко ездит на рыбалку. Чем занимаешься ты во время карантина, чтобы скоротать внезапно образовавшееся свободное время?

- Сейчас есть прекрасная возможность заняться самообразованием. Читать книги, на которые не хватало времени. Наслаждаюсь часами, проведенными с семьей, ведь за бешеным ритмом обычной жизни мы теряем понимание о самом ценном.

- А как относишься к видеоиграм? Многие динамовцы проводят время за игрой в CS или FIFA, и даже участвуют в различных турнирах.

- Отношусь позитивно конечно. Но во время карантина коротаю время за другими занятиями.

- Нынешняя ситуация с пандемией коронавируса не напоминает тебе сюжет какого-нибудь фильма или книги про постапокалипсис? Мог ли ты, к примеру, ожидать, что чемпионат Беларуси станет главным в мире, а кроме него будут разыгрываться лишь первенства Таджикистана и Никарагуа?

- Мне кажется, никто не мог ожидать такого развития событий. Казалось, что это все очень далеко и не касается нашей страны. После пандемии мы начнем ценить, казалось бы, самые обычные, но такие важные вещи.

- Рискнул бы посмотреть чемпионат Никарагуа с футбольной, так сказать, "голодухи"? Говорят, это еще то зрелище...

- Пока такого желания не возникало, но все возможно (улыбаеться). Сейчас пересматриваю старые игры "Динамо" или лучшие игры европейских команд.

- За каким топ-чемпионатом следишь, если не секрет, и за какой клуб там болеешь?

- Стараюсь смотреть топ-5 чемпионатов, более пристально слежу за командами с украинскими игроками.

- А вот об игроках, кстати. Топ-5 лучших футболистов мира, играющих на твоей позиции? И топ-5 лучших футболистов, играющих на твоей позиции, но уже из нашего чемпионата.

- В нашем чемпионате нравится игра Буяльского, Шепелева, Леднева и Дуэлунда, а из украинских игроков импонирует игра Малиновского . А в мире стиль игры Де Брюйне, Де Йонга, Вейналдума, Алли и Крооса.

- Если бы тебе предложили поработать какое-то время с несколькими мировыми топ-игроками, то как раз из Де Брюйне, де Йонга, Вейналдума, Алли и Крооса выбирал бы? И кому бы отдал предпочтение?

- Очень хотелось бы поработать с Де Йонгом и Де Брюйне. Нравятся их лидерские и человеческие качества на поле и вне его.

- Ждать своего шанса в "Динамо" или получить его, но предварительно проявив себя в аренде в другом клубе – какой путь для себя видишь ты?

- Буду делать все, чтобы закрепиться и получить место в основном составе "Динамо". Загадывать наперед не буду, ведь второй вариант тоже возможен. Главное - прогрессировать и работать над собой.

- Часто футболистам задают вопрос, какие недостатки в своей игре они видят и что хотели бы улучшить. А чтобы ты хотел изменить в своей игре, какие скиллы, скажем так, прокачать?

- Стараюсь прислушиваться к мнению и советам тренеров и специалистов, они акцентируют внимание на улучшении техники, скорости и ударов... Да и сам замечаю свои слабые стороны и больше работаю над ними.

- Вылет из Юношеской лиги УЕФА от загребского "Динамо" - такое не скоро забудется? Чего не хватило команде в той игре?

- Забудется, конечно, не скоро, и нереализованный пенальти будет сниться в страшных снах. Не хватило реализации игровых моментов и фарта.

- Многие болельщики после матча удивлялись, что тебя с первых минут не выпустили... Мол, играли в слишком закрытый футбол, тогда как ты креативности смог бы добавить команде. У тебя было повреждение перед матчем или это решение тренерского штаба?

- На сборах получил повреждение и пропустил несколько дней. Это было решение тренерского штаба, и я не в праве его осуждать. Наши тренеры не один день изучали игру соперника, им было виднее.