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Шапаренко: Кто будет доволен заменой в первом тайме? Но я не критиковал тренеров Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек киевлян поделился мыслями во время футбольной паузы

Шапаренко: Кто будет доволен заменой в первом тайме? Но я не критиковал тренеров Динамо
Новина українською

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко пообщался с журналистами во время карантина.

- Насколько тяжело поддерживать физическую форму в условиях карантина, ездите ли вы сейчас на клубную базу?

Конечно, тяжело, но нам дают программу работы на неделю, мы ее выполняем - кто на базе, а кто дома.

- Томаш Кендзера говорил, что ему очень помогают пробежки в лесу. У вас есть такая возможность?

Нет, в лесу не бегал, всегда работаю на базе.

- Если чемпионат Украины возобновят через месяц-два, сколько вам потребуется времени, чтобы набрать необходимые кондиции?

Будем стараться набрать форму как можно быстрее, чтобы продолжить чемпионат.

- Обсуждаете с одноклубниками тему эпидемии коронавируса? Какое в целом настроение в команде?

Да, сначала обсуждали и давали друг другу советы по безопасности, а в команде настроение: режим ожидания.

- Сейчас многие игроки настолько соскучились по футболу, что готовы играть хоть каждые три дня. Как бы вы отнеслись к такому графику?

Думаю это было бы трудно, но уверен, чтобы все пошли бы на такое.

- Находитесь ли вы сейчас на постоянной связи с главным тренером Алексеем Михайличенко?

Да, конечно, вся команда находится на связи с главным тренером.

- Как вы считаете, нужно доиграть нынешний сезон или завершить, не учитывая 23-й тур?

Считаю, нужно доигрывать.

⁃ Если бы вы писали себе письмо в прошлое, скажем, себе 17-летнему, чтобы посоветовали?

Прошлое в прошлом, как говорится, не надо жалеть о том, что случилось. Надо жить сегодняшним днём.

⁃ До паузы в чемпионата в сети появилась информация о вас, которая не соответствовала действительности. А именно о том, что вы критиковали тренерский штаб. С вашей стороны реакция была незамедлительной - сразу дали опровержение. На вас сильно влияют подобные новости, которые распространяют СМИ?

Это те журналисты которые хотят хайпа, можно сказать, я никого не критиковал, это была ложь. Я сразу написал у себя на странице, что такого не говорил. Да, был расстроен заменой (3 марта в матче с "Колосом" на 31-й минуте - прим.), хотелось играть, покажите мне хоть одного футболиста, который будет доволен заменой в первом тайме?

⁃ Недавно в своем интервью Виталий Мандзюк назвал вас творческим футболистом, аргументируя это тем, что одна из ваших сильных сторон креативное мышление на поле. Как вы развиваете в себе именно это качество для игры?

Это развивается за счёт тренировок и быстрого принятия решений, потом это уже должно быть на автомате.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
dynamomania.com
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
19.04.2020 в 20:24
О а як ми "задоволені", що нарешті в Динамо з'явився креативний гравець, який "постійно" не додає в класі, а провалює матчі! Футбол це гра і часом та частіше виграє не той хто більш талановитий, а хто викладається на всі СТО! А майстерність просто надає йому додаткові козирі.
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