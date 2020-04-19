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Шапаренко: Кто будет доволен заменой в первом тайме? Но я не критиковал тренеров Динамо
Хавбек киевлян поделился мыслями во время футбольной паузы
Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко пообщался с журналистами во время карантина.
- Насколько тяжело поддерживать физическую форму в условиях карантина, ездите ли вы сейчас на клубную базу?
Конечно, тяжело, но нам дают программу работы на неделю, мы ее выполняем - кто на базе, а кто дома.
- Томаш Кендзера говорил, что ему очень помогают пробежки в лесу. У вас есть такая возможность?
Нет, в лесу не бегал, всегда работаю на базе.
- Если чемпионат Украины возобновят через месяц-два, сколько вам потребуется времени, чтобы набрать необходимые кондиции?
Будем стараться набрать форму как можно быстрее, чтобы продолжить чемпионат.
- Обсуждаете с одноклубниками тему эпидемии коронавируса? Какое в целом настроение в команде?
Да, сначала обсуждали и давали друг другу советы по безопасности, а в команде настроение: режим ожидания.
- Сейчас многие игроки настолько соскучились по футболу, что готовы играть хоть каждые три дня. Как бы вы отнеслись к такому графику?
Думаю это было бы трудно, но уверен, чтобы все пошли бы на такое.
- Находитесь ли вы сейчас на постоянной связи с главным тренером Алексеем Михайличенко?
Да, конечно, вся команда находится на связи с главным тренером.
- Как вы считаете, нужно доиграть нынешний сезон или завершить, не учитывая 23-й тур?
Считаю, нужно доигрывать.
⁃ Если бы вы писали себе письмо в прошлое, скажем, себе 17-летнему, чтобы посоветовали?
Прошлое в прошлом, как говорится, не надо жалеть о том, что случилось. Надо жить сегодняшним днём.
⁃ До паузы в чемпионата в сети появилась информация о вас, которая не соответствовала действительности. А именно о том, что вы критиковали тренерский штаб. С вашей стороны реакция была незамедлительной - сразу дали опровержение. На вас сильно влияют подобные новости, которые распространяют СМИ?
Это те журналисты которые хотят хайпа, можно сказать, я никого не критиковал, это была ложь. Я сразу написал у себя на странице, что такого не говорил. Да, был расстроен заменой (3 марта в матче с "Колосом" на 31-й минуте - прим.), хотелось играть, покажите мне хоть одного футболиста, который будет доволен заменой в первом тайме?
⁃ Недавно в своем интервью Виталий Мандзюк назвал вас творческим футболистом, аргументируя это тем, что одна из ваших сильных сторон креативное мышление на поле. Как вы развиваете в себе именно это качество для игры?
Это развивается за счёт тренировок и быстрого принятия решений, потом это уже должно быть на автомате.