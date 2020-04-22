Что в имени твоем? Притягательный Верес 90-х и неоднозначные бизнесмены

"Верес" никогда не был флагманом и даже в союзные времена его максимумом была бронза второй лиги в 1981-м и 1990-м. Второй пик пришелся на распад Советского Союза и в 1991-м неплохой ровенский коллектив еще и вышел в финал Кубка республики, где проиграл "Темпу" из Шепетовки.

Будучи определенным в первую лигу стартового розыгрыша чемпионата Украины, "Верес" уверенно выиграл ее (14 побед в 26 матчах) и по праву заслужил повышение в классе. Правда стартовый элитный сезон обернулся неудачей, последнее 16-е место. Хоть по количеству очков ровенчане и не сильно отстали от большинства конкурентов (три балла от восьмого места при двух за победу), а с "Зарей-МАЛС" и вовсе имели поровну турнирных баллов. Тот чемпионат основным вратарем начинал 18-летний Сергей Долганский, который позже стал легендой "Ворсклы" и весьма заметной фигурой вратарского цеха в целом Украины.

Команду курировал в начале девяностых бизнесмен Валерий Коротков, который не жалел средств на финансирование клуба, что рисовало хорошие перспективы. Еще одним положительным моментом стало то, что летом 1993-м "Верес" не вылетел в первую лигу, так как ПФЛ решила расширить Высшую лигу и таким образом никто ее не покидал. Именно кампания 1993/1994 и стала наиболее успешной для клуба, вернее первая ее часть и кубковые выступления в частности.

Голы юного Александра Паляницы и опытного Игоря Яворского в первом туре нового чемпионата принесли домашнюю викторию над "Кремнем" (2:0), которую увидели на трибунах "Авангарда" более десяти тысяч зрителей. Дальше была выездная ничья с "Карпатами" (0:0) и победный дубль Яворского против "Днепра" (2:1). В шестом туре дома удалось разбить "Металлист" (4:0), а киевский матч с "Динамо" завершился минимальным поражением 1:2 при нервной для фаворита концовке. Однако недолго приходилось болельщикам "Вереса" горевать, очередной домашний поединок с грандом, донецким "Шахтером", принес положительные эмоции (2:0). Денис Филимонов реализовал пенальти на исходе получаса игрового времени, а в концовке Паляница закрепил успех.

В трех следующих матчах наметился небольшой спад, три ничьи кряду с командами средней руки. Но затем снова две минимальные победы над "Зарей-МАЛС" (2:1) и винницкой "Нивой" (2:1). Между этими поединками состоялся и домашний матч с "Металлистом" в рамках 1/16 финала Кубка. Как и в чемпионате, харьковчане были в Ровно разгромлены (3:0), а "ответка" в ноябре закончилась в их пользу лишь с минимальным счетом (0:1). Кстати, тот кубковый розыгрыш "Верес" начал с 1/64 финала, так что нагрузку подопечным Михаила Дунца приходилось испытывать серьезную. Очередная серия ничьих после матча с Винницей (пять игр кряду) тому подтверждением. Тем не менее, осеннюю часть чемпионата амбитный коллектив закончил на четвертом месте с единственным поражением от "Динамо", что рисовало неплохие перспективы на весеннюю часть розыгрыша.

Пиком осенних успехов 1993-го стала для "Вереса" битва с "бело-голубыми" в 1/8 Кубка. Первый матч проходил 24 ноября в Ровно и принес нулевую ничью, а воспитанник "Динамо" Святослав Сирота в воротах хозяев творил чудеса. Спустя полторы недели уже Александр Паляница поверг в шок немногочисленных болельщиков, собравшихся на трибунах "Республиканского", открыв счет в середине первого тайма. Ответный гол Шкапенко был единственным и означал, что действующий обладатель Кубка сложил свои полномочия.

Читайте также Верес показал, как идет реконструкция стадиона Авангард

Перед первым четвертьфиналом с запорожским "Торпедо" на выезде ровенчане успели провести четыре игры чемпионата, в которых набрали всего одно очков с середняками. Поражение в кубковом матче (1:2) еще больше раздосадовало руководство и болельщиков клуба, поэтому домашние 1:0 против того же "Торпедо" уже в рамках Высшей лиги были приняты как небольшая сатисфакция за провальное возобновление сезона. Поражение в Виннице (1:2) ознаменовало собой генеральную репетицию ответки с запорожским клубом, в которой "на зубах" все же была вырвана путевка в полуфинал (1:0). Тем не менее, было понятно, что внутри коллектива не все гладко, из-за чего главный тренер покинул его не дожидаясь конца чемпионата.

Решающим моментом для Михаила Дунца стал вылет из Кубка (0:2 на выезде, 0:0 дома с "Таврией") и разгромное поражение от "Шахтера" (0:3). Против "Динамо" (0:3) командой руководил уже Вячеслав Кобылецкий. В оставшихся пяти играх команда четыре раза проиграла и сыграла дома 0:0 с "Карпатами". Двенадцатое место по итогу, но в клубе все равно с надеждами смотрели в следующий сезон, который сулил светлое будущее. Подтверждением этому выступил новенький автобус, аналогов которому не было не только в Украине, но и практически на всей территории СНГ, а также приглашение на тренерскую должность из "Динамо" Михаила Фоменко вместе с рядом сильных исполнителей того времени (Николай Закотюк, Олег Кучер, Сергей Танасюк).

Однако очень быстро дела главного мецената "Вереса" начали идти откровенно плохо - он проиграл выборы в парламент, был допрошен в рамках криминального производства по отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и позже вынужден был даже покинуть пределы страны, укрывшись от слуг фемиды в Англии. Сказалось это и на финансировании, а значит и результатах команды. Любопытно, что Фоменко "почуял неладное" быстрее всех и уже после шестого тура покинул "Верес". К тому моменту ровенчане набрали десять очков из 18 возможных, проиграв только винницкой "Ниве" (1:2). Однако и календарь матчей был откровенно несложным, при этом место в середине таблице шло вразрез с амбициозными планами руководства.

Принявший снова команду Вячеслав Кобылецкий столкнулся с разобщенностью коллектива и упадком морального духа, что вылилось в отрицательные результаты. "Верес" проиграл три матча из последующих пяти, а в Симферополе в 12-м туре и вовсе был унижен (0:7). Первый круг ровенчане кое-как еще закончили на мажорной ноте, минимально одолев дома "Николаев" (1:0). Из Кубка же их "попросил" шепетовский "Темп" на стадии 1/8 финала, причем осенью "Верес" еще успел выиграть домашний матч (1:0), но весной в ответном поединке был выбит с турнира (0:2).

Читайте также Резкий старт и стремительный упадок Борисфена. Рябоконь еще раньше приходил в УПЛ со своими идеями

Весна 1995-го - начало смутного времени команды в Высшей лиге. Только три ничьи в 11 стартовых встречах и перспектива вылета, которая замаячила на горизонте. Зимой большинство футболистов с высокой зарплатой Ровно покинули, а доигрывать сезон пришлось под руководством сперва Ореста Баля, а затем Ивана Краснецкого. Из последних шести туров у "Вереса" оставалось четыре домашних матча и вполне удобный календарь. Но коллектив умудрился обыграть только "Карпаты" (2:0), а с винницкой "Нивой" сыграть вничью (1:1), уступив в оставшихся поединках. Последнее место и в этот раз от вылета из элиты "Верес" не спасли даже чиновники.

В первом чемпионате первой лиги ровенчане оказались 16-ми среди 22 участников, но спустя год покинули и второй эшелон профессионального футбола, заняв предпоследнее место. В 1998-м "Верес" закончил сезон четвертым, но составить конкуренцию "Подолью" с 26-очковым отставанием было невозможно. В следующем же сезоне резкий регресс команды продолжился, она остановилась в шаге от лишения профессионального статуса, опередив чортковский "Кристалл" лишь на пять очков. В основном в "нулевые" коллектив оставался в числе середняков второй лиги. Небольшой вспышкой на этом фоне можно считать сезоны 2001/2002 и 2002/2003, когда удалось занять шестое и седьмое места, соответственно. Седьмым стал "Верес" и в сезоне 2005/2006, но это снова было лишь эпизодическим явлением. Апогеем фарса стал чемпионат 2010/2011, когда ровенчане проиграли все 22 матча чемпионата второй лиги, а закончили его с балансом очков "-3" по причине неуплаты части взносов за участие. Доигрывать тот сезон "Верес" вынужден был буквально кем попало, черпая кадры из чемпионата области, причем далеко не самых сильных его представителей. В итоге команда смогла забить всего четыре мяча, пропустив 51.

В аматорском футболе Украины стабильно выступает команда "ОДЕК" из Оржева Ровенской области (чемпион страны 2013). Но вряд ли "Верес" не принимал участие в чемпионатах 2011-2014 по причине боязни создать конкуренцию "флагману". У команды банально не было денег и спонсоров, желающих инвестировать в проект с историей. Появились они в 2015-м, причем сразу же "купили" клубу место во второй лиге, без предварительного участия в чемпионате ААФУ. Сейчас это трудно представить, как и то, что клубы УПЛ и второй лиги могут просто совершить рокировку, поменявшись местами вместе с лицензиями... Все это история о том как "Верес" за два года форсировал Премьер-лигу, а затем, отыграв сезон, банально отказался от своего места в пользу ФК "Львов", который на тот момент был обычным середняком группы А Второй лиги. Но это тема для отдельного объемного разговора со всесторонним анализом и глубокими выводами. Причем не факт, что данным видом работ должен заниматься именно спортивный отдел...

Сейчас ровенский "Верес" полностью очистился от груза прошлого, сменил руководство, внедряя в организационные процессы европейский подход с коллективным членством, наблюдательным советом и стал первым в стране футбольным клубом со статусом "публичного акционерного общества". Юрий Вирт поверил в этот проект и вернулся в Ровно, также поверили в него крупные инвесторы, что сделало команду по неофициальным данным наиболее финансово обеспеченной в группе А второй лиги Украины. Спортивные результаты пока отстают - всего лишь третье место после двух третьих дистанции. Но шансы на выход в первую лигу уже по итогу текущего сезона весьма неплохие. Причем выход этот будет целиком и полностью заслуженным по игре на футбольном поле. Есть уверенность, что если даже он не случится летом 2020-го, то обязательно произойдет через год. А реконструируемый сейчас полным ходом стадион "Авангард" еще увидит славные времена родного клуба, как и его победы над грандами!