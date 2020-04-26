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Когда городу не все равно. СК Николаев - от заводской команды до муниципальной
В рамках проекта "Подзабытые участники Высшей лиги/УПЛ" UA-Футбол рассказывает о примере взаимодействия частного бизнеса и городских властей во имя существования футбольной команды мастеров. От "Судостроителя" и "Эвиса" до МФК "Николаев".
Будучи основанным в 1920-м году, команда судостроительного завода имени Андрэ Марти в Николаеве приняла участие в 42 чемпионатах СССР. Однако выше итогового 21-го места (1940-й год) никогда не поднималась, без мыслей о Высшей лиге. В 1974-м "Судостроитель" стал чемпионом УССР, спустя десять лет под руководством Евгения Кучеревского команда вышла в финал среди 26 лучших украинских команд второй лиги. Победив винницкую "Ниву" на футбольном поле (1:0), николаевцы проиграли в кабинетах. В их составе вышел лишний возрастной игрок, на что обратил внимание соперник. Итогом стало лишь второе место вместо заслуженного первого.
Как раз в 1991-м году, когда огромная страна уже дышала на ладан, команда из Николаева поднялась, наконец, в так называемую "буферную" зону второй лиги. Однако на новом для себя уровне "Судостроитель" стал лишь 15-м, не сыграв в двух играх и получив из-за этого технические поражения.
В 1992-м году новый директор судостроительного завода решил отказаться от дальнейшего содержания ФК и всей его инфраструктуры. Под свое крыло клуб взял президент швейной фабрики "Эвис" Владимир Заплатинский, именно с таким названием команда стартовала в чемпионате независимой Украины. Правда подопечные Ивана Балана заняли предпоследнее 9-е место в группе А, выиграв всего лишь три матча из 18 и вылетели в первую лигу.
Дебютный турнир в первой лиге прошел без борьбы за возвращения в элиту, "Эвис" занял седьмое место, отстав от второго на 11 очков. В следующем сезоне в команду пришел главный тренер Валерий Журавко, который до этого работал в Очакове. "Прикарпатье" было недосягаемым на первой строчке, а за вторую шла ожесточенная борьба между "Эвисом" и "Полиграфтехникой". В 34-м туре, за четыре матча до финиша сезона, очный поединок конкурентов прошел на Центральном стадионе Николаева. Отбитый голкипером хозяев пенальти в середине второго тайма и последовавший за этим гол Сорокина позволили хозяевам выиграть битву "за четыре очка". В двух последующих выездах в Херсон и Хмельницкий, а также в домашних матчах с СБТС (3:0) и "Нефтяником" (2:1) подопечные Журавко очков не теряли, что позволило им вернуться в элиту.
Уже в октябре, с началом нового сезона, "Эвис" прекратил свое существование вместе с проблемами в бизнесе Владимира Заплатинского. Вопросы финансирования футбольного клуба, который теперь назывался СК "Николаев", полностью лягли на баланс городского бюджета. После 10-го тура команду принял Евгений Кучеревский, к тому моменту "корабелы" имели всего две победы и восемь поражений. В последующих 24 матчах "Николаев" набрал 32 очка из 72 возможных и все же сумел сохранить за собой прописку в Высшей лиге. Особенно мощными были весенние выступления коллектива на своем поле, шесть стартовых домашних игр второго круга закончились победным результатом.
Среди 46 футболистов, которые были в заявке "Николаева" в ходе сезона 1994/1995, стоит выделить форварда Руслана Забранского, который забил 11 голов. Основным защитником был Сергей Бугай, отец нынешнего игрока "корабелов" Владислава Бугая. По ходу второго круга пришел в команду Сергей Пучков, как раз вернувшийся из заграничных командировок. Отметились также в составе прославленные ветераны Антон Шох и Александр Сорокалет, хоть второй и провел лишь один поединок.
Удержать "Николаев" в "вышке" спустя год Кучеревскому все же не удалось, набрав на два очка меньше винницкой "Нивы", муниципальная команда покинула элиту. Забранский в этом сезоне забил всего два мяча, а лучшими бомбардирами стали защитники Бугай (пять голов), Пучков (4) и Майборода, а также хавбек Андрей Гузенко (4). В четырех последних поединках чемпионата "Николаев" набрал десять очков, в том числе обыграв "Шахтер" в Донецке (1:0) и запорожский "Металлург" (1:0), ставший в итоге пятым, на своем поле. Однако домашнее поражение от киевского "Динамо" (0:2) и гостевые 3:3 с "Волынью" стали решающими. В Луцке особенно обидно было терять очки, пропуская гол на 90-й минуте. По ходу того поединка подопечные Кучеревского смогли превратить 0:2 в 3:2!
Евгений Мефодьич не стал покидать команду сразу после вылета и отправился с ней в длинный заплыв первой лиги сезона 1996/1997, которая насчитывала 24 участника! 46 матчей, из которых 21 был выигран, принесли седьмое место. Правда в марте Кучеревского сменил на посту наставника тогд еще начинающий тренер Сергей Пучков. В 11 играх под его руководством "Николаев" добыл три победы и по четыре раза проиграл и сыграл вничью. Был заложен неплохой фундамент для прихода Анатолия Заяева, с которым "корабелы" триумфально вернулись в элиту в 1998-м.
Ровно один сезон проработал в Николаеве опытный специалист и сумел создать настолько боеспособный коллектив, что даже "Динамо-2", приехавшее на юг 8 мая в неплохом составе с Белькевичем, Хацкевичем и Леоненко, осталось с "баранкой" (1:0). В итоге СК "Николаев" выиграл чемпионат с пятиочковым гандикапом от киевского дубля и с 67% побед. Увы, переломным моментом для той команды оказались выборы главы города в 1998-м. Проигравший их Александр Бердников как раз и был тем "аргументом", который позволял "корабелам" твердо стоять на ногах в период победного сезона в первой лиге. Анатолий Олейник энтузиастом футбола никогда не был, поэтому дотации на футбольный клуб из городского бюджета резко сократились.
Вместе с Заяевым покинули команду многолетние лидеры Лавренцов, Бугай, Забранский и Пономаренко. Анатолию Конькову пришлось наспех заниматься комплектацией, но из почти полусотни футболистов, которые прошли через "Николаев" в том чемпионате, по сути никто не оставил заметного следа в украинском футболе. Практически каждое кадровое решение было "промахом", о чем свидетельствовали и +2/=3/-7 на старте сезона. После четырехматчевой серии поражений, в том числе трех неудач дома, Коньков покинул Николаев. Леонид Николаенко и Иван Краснецкий были "временщиками", а доигрывали чемпионат "корабелы" уже под руководством Михаила Калиты. Вы слышали о серьезных успехах этих специалистов на тренерском поприще? Пожалуй, нельзя придумать лучшей иллюстрации резкому наступлению режима экономии в отношении СК "Николаев" в то время...
Всего лишь 12 очков, столько же отставания от предпоследнего места, только 18 забитых голов в трех десятках игр и безнадежно последняя позиция в Высшей лиге. Прощались с элитой на Центральном городском стадионе матчами против "Динамо" (0:4) и "Шахтера" (0:3), а в Тернополе де-юре было оформлено понижение в классе на долгие годы вперед (1:3). В дальнейшем клуб с переменным успехом выступал в первой лиге, а в 2005-м даже вылетел во вторую, хоть и вернулся спустя год, выиграв группу Б в конкуренции с "Александрией". Привлечение частных инвесторов не всегда было успешным, так что город продолжал нести не совсем приятное "бремя". Касательно тренерских кадров, то наиболее запоминающимися "пожарниками" этого времени были Вячеслав Мазарати, а с 2008-го и Руслан Забранский, которые на деле доказывали свою преданность "Николаеву".
Ярким примером плеча помощи от городского главы Владимира Чайки стало лето 2008-го. По итогам сезона "Николаев" занял благополучное 10-е место. Но частный инвестор (компания "Сигма-Спорт"), который ранее предупреждал городскую власть о необходимости поиска новых источников финансирования, отправил в ПФЛ письмо. В нем было объявлено, что клуб снимается с соревнований в первой лиге. В то же время всем футболистам был предоставлен статус свободных агентов. Узнав об этом, Чайка направил свои письма в адрес президентов ПФЛ Равиля Сафиулина и ФФУ Григоря Суркиса, в которых отметил, что дальнейшая судьба футбольной команды с ним не согласовывалась и у него есть определенные гарантии финансирования. Клубу, правда, выдали аттестат лишь на участие во второй лиге, таким образом по сути был оформлен "вылет" классом ниже.
На три сезона уже на тот момент МФК "Николаев" занялся вопросом построения нового коллектива с задачей выхода в первую лигу и она была решена по итогам чемпионата 2010/2011. В первые же сезоны на новом-старом уровне задачи были весьма скромными, просто не вылететь. Впрочем, решать их удавалось регулярно, а в 2013-м клуб даже закончил соревнования на шестом месте. В сезоне 2013/2014 "Николаев" оказался последним и откровенно завалил концовку чемпионата. Но это лишь было реакцией на решение ПФЛ о том, что никто чемпионат первой лиги не покинет - реформы професионального футбола в то время шли вовсю, поэтому о какой-то стройности при обмене между лигами сложно говорить.
В чемпионате 2014/2015 "корабелы" на девять очков опередили алчевскую "Сталь" и черновицкую "Буковину", которые вылетели из первой лиги, спустя год были уже седьмыми. В сезоне 2016/2017 снова опустились во вторую десятку (14-е место), но в двух последующих чемпионатах закрепились в ней. Также в этот период клуб проводил генеральную реконструкцию Центрального стадиона с заменой газона и табло, а в последних сезонах неизменно подавал документы на аттестацию в УПЛ. Правда спортивные результаты не всегда радуют стабильностью, например после первой части нынешнего сезона "Николаев" лишь 12-й в таблице первой лиги. Но подход к делам главы наблюдательного совета Сергея Кантора и его взаимосвязь в решении вопросов с городской властью вызывают только радужные ожидания.
За долгие годы николаевский болельщик впервые с уверенностью смотрит в завтрашний день и готов заполнять трибуны обновленного стадиона, который вот-вот вновь откроется.