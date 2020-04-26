Когда городу не все равно. СК Николаев - от заводской команды до муниципальной

Будучи основанным в 1920-м году, команда судостроительного завода имени Андрэ Марти в Николаеве приняла участие в 42 чемпионатах СССР. Однако выше итогового 21-го места (1940-й год) никогда не поднималась, без мыслей о Высшей лиге. В 1974-м "Судостроитель" стал чемпионом УССР, спустя десять лет под руководством Евгения Кучеревского команда вышла в финал среди 26 лучших украинских команд второй лиги. Победив винницкую "Ниву" на футбольном поле (1:0), николаевцы проиграли в кабинетах. В их составе вышел лишний возрастной игрок, на что обратил внимание соперник. Итогом стало лишь второе место вместо заслуженного первого.

Как раз в 1991-м году, когда огромная страна уже дышала на ладан, команда из Николаева поднялась, наконец, в так называемую "буферную" зону второй лиги. Однако на новом для себя уровне "Судостроитель" стал лишь 15-м, не сыграв в двух играх и получив из-за этого технические поражения.

В 1992-м году новый директор судостроительного завода решил отказаться от дальнейшего содержания ФК и всей его инфраструктуры. Под свое крыло клуб взял президент швейной фабрики "Эвис" Владимир Заплатинский, именно с таким названием команда стартовала в чемпионате независимой Украины. Правда подопечные Ивана Балана заняли предпоследнее 9-е место в группе А, выиграв всего лишь три матча из 18 и вылетели в первую лигу.

Дебютный турнир в первой лиге прошел без борьбы за возвращения в элиту, "Эвис" занял седьмое место, отстав от второго на 11 очков. В следующем сезоне в команду пришел главный тренер Валерий Журавко, который до этого работал в Очакове. "Прикарпатье" было недосягаемым на первой строчке, а за вторую шла ожесточенная борьба между "Эвисом" и "Полиграфтехникой". В 34-м туре, за четыре матча до финиша сезона, очный поединок конкурентов прошел на Центральном стадионе Николаева. Отбитый голкипером хозяев пенальти в середине второго тайма и последовавший за этим гол Сорокина позволили хозяевам выиграть битву "за четыре очка". В двух последующих выездах в Херсон и Хмельницкий, а также в домашних матчах с СБТС (3:0) и "Нефтяником" (2:1) подопечные Журавко очков не теряли, что позволило им вернуться в элиту.

Уже в октябре, с началом нового сезона, "Эвис" прекратил свое существование вместе с проблемами в бизнесе Владимира Заплатинского. Вопросы финансирования футбольного клуба, который теперь назывался СК "Николаев", полностью лягли на баланс городского бюджета. После 10-го тура команду принял Евгений Кучеревский, к тому моменту "корабелы" имели всего две победы и восемь поражений. В последующих 24 матчах "Николаев" набрал 32 очка из 72 возможных и все же сумел сохранить за собой прописку в Высшей лиге. Особенно мощными были весенние выступления коллектива на своем поле, шесть стартовых домашних игр второго круга закончились победным результатом.

Среди 46 футболистов, которые были в заявке "Николаева" в ходе сезона 1994/1995, стоит выделить форварда Руслана Забранского, который забил 11 голов. Основным защитником был Сергей Бугай, отец нынешнего игрока "корабелов" Владислава Бугая. По ходу второго круга пришел в команду Сергей Пучков, как раз вернувшийся из заграничных командировок. Отметились также в составе прославленные ветераны Антон Шох и Александр Сорокалет, хоть второй и провел лишь один поединок.

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Удержать "Николаев" в "вышке" спустя год Кучеревскому все же не удалось, набрав на два очка меньше винницкой "Нивы", муниципальная команда покинула элиту. Забранский в этом сезоне забил всего два мяча, а лучшими бомбардирами стали защитники Бугай (пять голов), Пучков (4) и Майборода, а также хавбек Андрей Гузенко (4). В четырех последних поединках чемпионата "Николаев" набрал десять очков, в том числе обыграв "Шахтер" в Донецке (1:0) и запорожский "Металлург" (1:0), ставший в итоге пятым, на своем поле. Однако домашнее поражение от киевского "Динамо" (0:2) и гостевые 3:3 с "Волынью" стали решающими. В Луцке особенно обидно было терять очки, пропуская гол на 90-й минуте. По ходу того поединка подопечные Кучеревского смогли превратить 0:2 в 3:2!

Евгений Мефодьич не стал покидать команду сразу после вылета и отправился с ней в длинный заплыв первой лиги сезона 1996/1997, которая насчитывала 24 участника! 46 матчей, из которых 21 был выигран, принесли седьмое место. Правда в марте Кучеревского сменил на посту наставника тогд еще начинающий тренер Сергей Пучков. В 11 играх под его руководством "Николаев" добыл три победы и по четыре раза проиграл и сыграл вничью. Был заложен неплохой фундамент для прихода Анатолия Заяева, с которым "корабелы" триумфально вернулись в элиту в 1998-м.

Ровно один сезон проработал в Николаеве опытный специалист и сумел создать настолько боеспособный коллектив, что даже "Динамо-2", приехавшее на юг 8 мая в неплохом составе с Белькевичем, Хацкевичем и Леоненко, осталось с "баранкой" (1:0). В итоге СК "Николаев" выиграл чемпионат с пятиочковым гандикапом от киевского дубля и с 67% побед. Увы, переломным моментом для той команды оказались выборы главы города в 1998-м. Проигравший их Александр Бердников как раз и был тем "аргументом", который позволял "корабелам" твердо стоять на ногах в период победного сезона в первой лиге. Анатолий Олейник энтузиастом футбола никогда не был, поэтому дотации на футбольный клуб из городского бюджета резко сократились.

Вместе с Заяевым покинули команду многолетние лидеры Лавренцов, Бугай, Забранский и Пономаренко. Анатолию Конькову пришлось наспех заниматься комплектацией, но из почти полусотни футболистов, которые прошли через "Николаев" в том чемпионате, по сути никто не оставил заметного следа в украинском футболе. Практически каждое кадровое решение было "промахом", о чем свидетельствовали и +2/=3/-7 на старте сезона. После четырехматчевой серии поражений, в том числе трех неудач дома, Коньков покинул Николаев. Леонид Николаенко и Иван Краснецкий были "временщиками", а доигрывали чемпионат "корабелы" уже под руководством Михаила Калиты. Вы слышали о серьезных успехах этих специалистов на тренерском поприще? Пожалуй, нельзя придумать лучшей иллюстрации резкому наступлению режима экономии в отношении СК "Николаев" в то время...

Всего лишь 12 очков, столько же отставания от предпоследнего места, только 18 забитых голов в трех десятках игр и безнадежно последняя позиция в Высшей лиге. Прощались с элитой на Центральном городском стадионе матчами против "Динамо" (0:4) и "Шахтера" (0:3), а в Тернополе де-юре было оформлено понижение в классе на долгие годы вперед (1:3). В дальнейшем клуб с переменным успехом выступал в первой лиге, а в 2005-м даже вылетел во вторую, хоть и вернулся спустя год, выиграв группу Б в конкуренции с "Александрией". Привлечение частных инвесторов не всегда было успешным, так что город продолжал нести не совсем приятное "бремя". Касательно тренерских кадров, то наиболее запоминающимися "пожарниками" этого времени были Вячеслав Мазарати, а с 2008-го и Руслан Забранский, которые на деле доказывали свою преданность "Николаеву".

Ярким примером плеча помощи от городского главы Владимира Чайки стало лето 2008-го. По итогам сезона "Николаев" занял благополучное 10-е место. Но частный инвестор (компания "Сигма-Спорт"), который ранее предупреждал городскую власть о необходимости поиска новых источников финансирования, отправил в ПФЛ письмо. В нем было объявлено, что клуб снимается с соревнований в первой лиге. В то же время всем футболистам был предоставлен статус свободных агентов. Узнав об этом, Чайка направил свои письма в адрес президентов ПФЛ Равиля Сафиулина и ФФУ Григоря Суркиса, в которых отметил, что дальнейшая судьба футбольной команды с ним не согласовывалась и у него есть определенные гарантии финансирования. Клубу, правда, выдали аттестат лишь на участие во второй лиге, таким образом по сути был оформлен "вылет" классом ниже.

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На три сезона уже на тот момент МФК "Николаев" занялся вопросом построения нового коллектива с задачей выхода в первую лигу и она была решена по итогам чемпионата 2010/2011. В первые же сезоны на новом-старом уровне задачи были весьма скромными, просто не вылететь. Впрочем, решать их удавалось регулярно, а в 2013-м клуб даже закончил соревнования на шестом месте. В сезоне 2013/2014 "Николаев" оказался последним и откровенно завалил концовку чемпионата. Но это лишь было реакцией на решение ПФЛ о том, что никто чемпионат первой лиги не покинет - реформы професионального футбола в то время шли вовсю, поэтому о какой-то стройности при обмене между лигами сложно говорить.

В чемпионате 2014/2015 "корабелы" на девять очков опередили алчевскую "Сталь" и черновицкую "Буковину", которые вылетели из первой лиги, спустя год были уже седьмыми. В сезоне 2016/2017 снова опустились во вторую десятку (14-е место), но в двух последующих чемпионатах закрепились в ней. Также в этот период клуб проводил генеральную реконструкцию Центрального стадиона с заменой газона и табло, а в последних сезонах неизменно подавал документы на аттестацию в УПЛ. Правда спортивные результаты не всегда радуют стабильностью, например после первой части нынешнего сезона "Николаев" лишь 12-й в таблице первой лиги. Но подход к делам главы наблюдательного совета Сергея Кантора и его взаимосвязь в решении вопросов с городской властью вызывают только радужные ожидания.

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За долгие годы николаевский болельщик впервые с уверенностью смотрит в завтрашний день и готов заполнять трибуны обновленного стадиона, который вот-вот вновь откроется.