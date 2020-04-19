Игорь Суркис: Свяжусь с президентами клубов насчет снижения зарплат футболистам

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями насчет возможного урезания зарплат футболистам из-за паузы, которую вызвала пандемия коронавируса.

"Мы с партнерами, брат немного помогает, сделаем все, чтобы у нас футбол, во всяком случае "Динамо", продолжал существовать.

Мы получили официальную бумагу от ФИФА, где есть только рекомендательные вещи, не силовые. Она о том, что можно садиться и на время карантина договариваться со своими футболистами о понижении зарплат.

То ли это 50%, то ли это 30%, то ли 70%. Я свяжусь со своими коллегами, президентами клубов, мы посоветуемся, как они. Чтобы не было такого – кого-то ломать через колено. Будем принимать решение.

Если бы чемпионат закрылся на 1 месяц, то не стоило бы вообще об этом говорить. Как я вижу, что это еще месяца полтора-два. Получили письмо, что можно поднимать эти вопросы. Мы как люди, которые считают деньги, будем работать в этом направлении", – заявил Игорь Суркис.