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Из Всеукраинской ассоциации футболистов ответили клубам о возможности сокращения зарплат

Премьер-лига
(1 голосов)

Не ФИФА, а закон Украины

Из Всеукраинской ассоциации футболистов ответили клубам о возможности сокращения зарплат
Новина українською

Роман Морозов, представитель Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, заявил, что вопрос о сокращении зарплат футболистов не должен стоять, ведь ФИФА может давать только рекомендации, а главным в этом случае является закон Украины.

По его словам, вины футболистов в том, что тренировки приостановились, нету - они выполняют те указания, которые им дают из клубов сегодня.

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За хорошее состояние своего здоровья они заботятся и не приходится говорить, что они не выполняют условий контракта.

Все с пониманием относятся к тяжелому времени в футболе. Безусловно, надо садиться и договариваться, пожимать друг другу руки, надо ориентироваться на рекомендации ФИФА, но исключительно в рамках закона, который сегодня действует в Украине.

То есть зарплата - это не предмет дискуссии, она должна выплачиваться в любом случае на 100% независимо от любых переговоров.

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В статье: ФИФА Роман Морозов зарплата карантин Всеукраинская асоциация футболистов
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (5)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.04.2020 в 09:26
Розкажіть це екс-президенту Дніпра бородатий бабулі, який без усяких коронавірусів зажав 5 чи то 6 млн. Євро гравцям та тренерам. Як роботягам на зп 4700 грн, то можна на дві третини, а мажорам від футболу то ні?(
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
20.04.2020 в 09:16
Карантин официально признан как форс-мажор, идут клубы в ТПП и берут подтверджение. Договорные обязательства могут быть приостановлены. Клуб может не платить деньги в этот период, а игрок может играть за другой клуб или заниматься чем хочет! Нашли мля самых бедных в стране, пусть посидят дома без денег, у них не последние! А то если играть то кричат "страшный вирус нельзя играть" не выполняют свои обязательства, а как дома сидят, то зарплату им плати.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
20.04.2020 в 08:56
Что лучше, согласиться на снижение зарплаты, или ходитьтс переломанными конечностями..
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0
-1
Алекс-666 (Запорожье)
20.04.2020 в 08:52
Несколько лет назад в Карпатах тоже случился форс-мажор - пан Дыминский передумал исполнять контракты и решил срезать зарплаты. И у него получилось. Ему даже карпатское глорьё аплодировало.
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-1
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Инспектор ( )
20.04.2020 в 08:21
Контракты футболистов не учитывали форс-мажор. Это будет исправлено. Абсурд когда не играешь и получаешь деньги в полном объеме
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