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Из Всеукраинской ассоциации футболистов ответили клубам о возможности сокращения зарплат
Не ФИФА, а закон Украины
Роман Морозов, представитель Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, заявил, что вопрос о сокращении зарплат футболистов не должен стоять, ведь ФИФА может давать только рекомендации, а главным в этом случае является закон Украины.
По его словам, вины футболистов в том, что тренировки приостановились, нету - они выполняют те указания, которые им дают из клубов сегодня.
За хорошее состояние своего здоровья они заботятся и не приходится говорить, что они не выполняют условий контракта.
Все с пониманием относятся к тяжелому времени в футболе. Безусловно, надо садиться и договариваться, пожимать друг другу руки, надо ориентироваться на рекомендации ФИФА, но исключительно в рамках закона, который сегодня действует в Украине.
То есть зарплата - это не предмет дискуссии, она должна выплачиваться в любом случае на 100% независимо от любых переговоров.