Из Всеукраинской ассоциации футболистов ответили клубам о возможности сокращения зарплат

Роман Морозов, представитель Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, заявил, что вопрос о сокращении зарплат футболистов не должен стоять, ведь ФИФА может давать только рекомендации, а главным в этом случае является закон Украины.

По его словам, вины футболистов в том, что тренировки приостановились, нету - они выполняют те указания, которые им дают из клубов сегодня.