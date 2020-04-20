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Тренер Днепр-1 сообщил о сроке возврата футболистов к привычным кондициям

Премьер-лига
(1 голосов)

Он - за максимальную самоизоляцию

Тренер Днепр-1 сообщил о сроке возврата футболистов к привычным кондициям
Новина українською

Сергей Дирявка, бывший футболист, защитник "Днепра", "Кривбасса", "Ильичевца", "ЦСКА-Борисфена" и национальной сборной Украины 1992-1995 годов на выходных отпраздновал свое 49-летие.

Сегодня Сергей работает тренером "Днепр-1". День рождения он праздновал в самоизоляции.

- Мы серьезно к этому относимся. А моя жена - тем более. В магазин при необходимости хожу только я (улыбается).

В этой ситуации каждый человек должен понимать всю важность положения. Потом погуляем, когда пандемия закончится. Очень хочется, чтобы этот вирус быстрее отошел. Говорю еще и потому, что моя сестра работает в медицине, и пусть она не на передовой, но знает обо всех проблемах этой ситуации.

- Вы оптимист?

- Без сомнения. Но опять же, каждый человек должен отнестись к этой проблеме со всей ответственностью, тогда легче будет преодолеть эту болезнь. Я верю, что вскоре эпидемия пойдет на спад, и спорт, в частности футбол, который дает отдушину людям, наполняет их эмоциями, скоро вернется.

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- Вы верите, что чемпионат удастся доиграть?

- Вопрос, на который пока нет ответа. Однако хочется, чтобы все решилось на футбольном поле.

- Соскучились по работе?

- Как и любой другой человек, который находится в самоизоляции. Очень жду, когда мы всей командой встретимся на базе и продолжим тренировочный процесс.

- А если будет дано рестарт соревнований, сколько нужно времени, чтобы привести команду к полной боевой готовности?

- Понятное дело, что индивидуальные тренировки никогда не заменят командную работу. В этой ситуации футболисты только и ждут, чтобы встретиться. Это дает эмоции. Думаю, нюансы будут, но двух недель вполне достаточно, чтобы коллектив почувствовал друг друга.

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В статье: Сергей Дирявка СК Днепр-1 Днепр-1 карантин
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