Миколенко вспомнил гол сборной Португалии и самую лучшую поддержку сине-желтых

Виталий Миколенко, латераль левого фланга "Динамо" и национальной сборной Украины, рассказал о премиальных за выход на Евро-2020 и самых памтных моментах квалификации.

- Виталий, твой пас на Андрея Ярмоленко в победном матче с Португалией в Киеве был зрячим?

- Конечно. Я видел, что Андрей в хорошей позиции, поэтому это был не случайный прострел. Хорошо, что все удалось, и мы забили мяч.

- В каких городах тебя больше всего поразила поддержка сборной?

- Во Львове и в Киеве. В столице за счет вместимости стадиона. Во Львове арена меньше, но поддержка невероятная. В матче с Люксембургом мурашки по телу были всю игру. Хотя во всех других городах сборную также тепло и хорошо принимают и поддерживают.

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- На что потратил премиальные за выход на Евро-2020?

- У меня две мечты воплотились в жизнь. Первая - мы вышли на Евро, вторая - купил на премиальные новую машину, о которой мечтал.

- Какой у тебя был первый автомобиль?

- "Субару Форестер" 2005 года выпуска.