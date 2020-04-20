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Александрия намерена сократить зарплаты футболистов – Шаран встретится с президентом

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь идет о пятой части

Александрия намерена сократить зарплаты футболистов – Шаран встретится с президентом
Новина українською

Гендиректор "Александрии" Дмитрий Китаев сообщил о предстоящих переговорах президента клуба Сергея Кузьменко с главным тренером команды Владимиром Шараном по сокращению выплат футболистов на время карантина.

Сейчас, по словам менеджера клуба, возникает очень много нерешенных вопросов.

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Если речь идет о контрактах, то вопрос, когда возобновится чемпионат и возобновится ли вообще? Очень много вопросов как организационных, в плане продолжения чемпионата, точно так же и по контрактах, выплатах.

Думаю, что президент встретится с тренером, они этот вопрос обсудят и какой-то компромисс будет найден.

В сюжете программы "Большой футбол" говорилось о намерении сократить пятую часть зарплаты.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Сергей Кузьменко УПЛ Дмитрий Китаев зарплата
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Источник:
Великий футбол

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