Александрия намерена сократить зарплаты футболистов – Шаран встретится с президентом

Гендиректор "Александрии" Дмитрий Китаев сообщил о предстоящих переговорах президента клуба Сергея Кузьменко с главным тренером команды Владимиром Шараном по сокращению выплат футболистов на время карантина.

Сейчас, по словам менеджера клуба, возникает очень много нерешенных вопросов.

Если речь идет о контрактах, то вопрос, когда возобновится чемпионат и возобновится ли вообще? Очень много вопросов как организационных, в плане продолжения чемпионата, точно так же и по контрактах, выплатах.

Думаю, что президент встретится с тренером, они этот вопрос обсудят и какой-то компромисс будет найден.