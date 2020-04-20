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Миколенко составил свою топ-команду - с Суаресом в нападении

Премьер-лига
(1 голосов)

Взял Месси и Криштиану Роналду

Миколенко составил свою топ-команду - с Суаресом в нападении
Новина українською

Фланговый защитник "Динамо" и национальной сборной Украины Виталий Миколенко подумал о своем будущем в клубном футболе и о появлении женских команд.

- В каком клубе ты себя видишь через пять лет?

- У меня контракт с "Динамо" как раз заканчивается через пять лет. Пока вижу себя в этом клубе. Другое и обсуждать не хочу.

- Как относишься к тому, что клубы УПЛ должны создать женские команды?

- Положительно. Пока у нас слабо развивается женский футбол. Может, за два года будет лучше. В связи с карантином этот процесс может задержаться.

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- С кем из известных людей ты бы хотел выпить кофе?

- С Марсело. Мне он нравится и как футболист, и как человек. Всегда на позитиве.

- Названия свою топ-сборную из 11-ти игроков.

- В воротах Буффон, в защите Марсело, Алвес, Рамос и Ван Дейк. В полузащите Канте, Модрич, Иньеста. Месси и Роналду на флангах. Форвардом выберу Суареса.

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Марсело Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ

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