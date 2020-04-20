Мхитарян следил за Шахтером Фонсеки, но перестал, когда пришел Каштру

Генрих Мхитарян, бывший игрок атаки донецкого "Шахтера", а теперь футболист в аренде итальянской "Ромы", рассказал о своем наставнике - Паулу Фонсеку.

Футболист сообщил, что следил за игрой "Шахтера", когда команду возглавлял Фонсека.

Мне очень понравился стиль игры, как он находил общий язык с игроками, как он искал таланты, делал так, чтобы игроки демонстрировали лучшие свои способности. Я получаю удовольствие от работы с ним. Он хочет играть в атакующий футбол. А такая манера мне нравится. Ежедневно изучаю что-то новое.

Генриха спросили, как ему "Шахтер" с Луишем Каштру.

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С тех пор Каштру возглавил команду, я не видел ни одного матча. К сожалению. Может потому, что перешел в Рим и нужно было время на адаптацию в новом клубе, новом городе, к итальянскому менталитету. Но не видел ни одной игры "Шахтера".

Отреагировал бывший "горняк" и на высказывания своего шахтеровского тренера Мирчи Луческу о том, что Генрих Мхитарян - любимый футболист румынского тренера.

Я ему очень благодарен. При нем я пришел в "Шахтер", много чему от него научился. Англия, Италия, Германия - это все в моей карьере благодаря Луческу. Благодарен за шанс, который он мне дал.

Также Мхитарян отметил, что наиболее памятный его матч в составе "Шахтера" - это последняя игра, которую он провел в оранжево-черной футболке.