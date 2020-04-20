Булеца признался о недостатке своей игры, над которым должен поработать

Сергей Булеца, атакующий полузащитник "Днепр-1", рассказал о Дмитрия Михайленко и Александра Петракова, об игре команды в УПЛ и возвращение к футболу.

- Как оцениваете результаты последних матчей "Днепра-1" перед прекращения УПЛ?

- Мы занесем их себе в актив. Выиграли 2 матча в "Мариуполя". Мне кажется, что команда каждый раз добавляла в игре. Но прекращение чемпионата не позволило набрать ход еще больше.

- Расстроенные, что не вышли в первую шестерку УПЛ?

- Принимаем эту ситуацию такой, какая она есть. Думаю, что трагедии делать из того, что мы не попали в первую шестерку, делать не будем. В "Днепре-1" молодая команда, она первый год в УПЛ. Думаю, что команда растет и показывает хорошую игру.

- Ваша адаптация в "Днепре-1" уже позади?

- Да конечно. Чувствую себя здесь отлично, все поддерживают, у нас дружная команда.

- Чем интересно работать с Дмитрием Михайленко?

- Он умеет работать с молодыми игроками, у нас много тактических занятий. Дмитрий Станиславович подробно объясняет, показывает, в чем нужно добавлять. Мне, например, нужно больше внимания уделять оборонительным действиям. Я сам это тоже понимаю.

- Чем Михайленко отличается от вашего тренера в составе юношеской сборной Александра Петракова, с которым вы стали чемпионами мира в 2019 году?

- Петраков прежде всего большой мотиватор. Для меня он - один из самых тренеров, с которыми я работал. Во время пребывания в сборной понимал его с полуслова. Наверное поэтому мы и добились такого результата на чемпионате мира.

- После окончания этого чемпионата вернетесь в "Динамо"?

- Пока никаких разговоров на эту тему не было. Сейчас главное, чтобы вирус ушел, чтобы меньше людей заболело, и скорее вернулся футбол на наши стадионы. Доиграем чемпионат, потом будет решать этот вопрос.