Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гельзин прогнозирует проблемы с финансированием Олимпика
Об уменьшении зарплат пока не говорит
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин высказался о дальнейшем финансировании донецкого клуба в случае продления карантина из-за Covid-19.
Руководитель клуба говорит о надобности находить средства для содержания "Олимпика".
В той ситуации, когда чемпионат не играем, спонсоры отказываются от выполнения обязанностей, и имеют на это свои причины.
В такой ситуации, если она затянется, трудно будет в дальнейшем содержать клуб в том виде, который он имел раньше.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Великий футбол
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.04.2020 в 12:04
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...