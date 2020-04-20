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Гельзин прогнозирует проблемы с финансированием Олимпика

Премьер-лига
(1 голосов)

Об уменьшении зарплат пока не говорит

Гельзин прогнозирует проблемы с финансированием Олимпика
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин высказался о дальнейшем финансировании донецкого клуба в случае продления карантина из-за Covid-19.

Руководитель клуба говорит о надобности находить средства для содержания "Олимпика".

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В той ситуации, когда чемпионат не играем, спонсоры отказываются от выполнения обязанностей, и имеют на это свои причины.

В такой ситуации, если она затянется, трудно будет в дальнейшем содержать клуб в том виде, который он имел раньше.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин УПЛ зарплата карантин
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.04.2020 в 12:04
Гельзина понять можно, надеюсь, найдёт общий язык и со спонсорами и с игроками.
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