Гельзин прогнозирует проблемы с финансированием Олимпика

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин высказался о дальнейшем финансировании донецкого клуба в случае продления карантина из-за Covid-19.

Руководитель клуба говорит о надобности находить средства для содержания "Олимпика".

В той ситуации, когда чемпионат не играем, спонсоры отказываются от выполнения обязанностей, и имеют на это свои причины.

В такой ситуации, если она затянется, трудно будет в дальнейшем содержать клуб в том виде, который он имел раньше.