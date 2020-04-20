Премьер-лига
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Миколенко рассказал о футболистах, которые больше всего убиваются из-за причесок
В "Динамо" и сборной
Левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о прическах своих коллег.
- Не планируешь менять прическу?
- Нет. И так удобно. Не надо утром причесываться 15 минут, как Саша Караваев делает (смеется).
- Кто больше всех тратит времени на прически?
- В "Динамо" это Соль и Вербич. В сборной, наверное, Коноплянка.
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Источник:УАФ
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