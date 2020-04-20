Миколенко рассказал о футболистах, которые больше всего убиваются из-за причесок

Левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о прическах своих коллег.

- Не планируешь менять прическу?

- Нет. И так удобно. Не надо утром причесываться 15 минут, как Саша Караваев делает (смеется).

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- Кто больше всех тратит времени на прически?

- В "Динамо" это Соль и Вербич. В сборной, наверное, Коноплянка.