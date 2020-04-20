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Президент Днепр-1 заявил о финансовых запасах клуба на 2-3 года
Но сокращение зарплаты возможно
Юрий Береза, президент СК "Днепр-1", заявил о значительных финансовых запасах спортклуба.
По его словам, "Днепр-1" финансово стабильный.
Нет никаких предпосылок для разговоров о том, что мы не выживем или закроемся. Наоборот, есть запас, чтобы пережить 2-3 года.
На сегодня я свои обязательства перед футболистами выполняю.
В то же время Юрий Береза признал, что возможно укорочение зарплаты на время карантина.
Когда будет максимальный удар болезни по Днепру, области, тогда сядем за стол и устроим переговоры. Пока такой проблемы нету.