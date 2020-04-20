Президент Днепр-1 заявил о финансовых запасах клуба на 2-3 года

Юрий Береза, президент СК "Днепр-1", заявил о значительных финансовых запасах спортклуба.

По его словам, "Днепр-1" финансово стабильный.

Нет никаких предпосылок для разговоров о том, что мы не выживем или закроемся. Наоборот, есть запас, чтобы пережить 2-3 года.

На сегодня я свои обязательства перед футболистами выполняю.