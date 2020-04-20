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Президент Днепр-1 заявил о финансовых запасах клуба на 2-3 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Но сокращение зарплаты возможно

Президент Днепр-1 заявил о финансовых запасах клуба на 2-3 года
Новина українською

Юрий Береза, президент СК "Днепр-1", заявил о значительных финансовых запасах спортклуба.

По его словам, "Днепр-1" финансово стабильный.

Нет никаких предпосылок для разговоров о том, что мы не выживем или закроемся. Наоборот, есть запас, чтобы пережить 2-3 года.

На сегодня я свои обязательства перед футболистами выполняю.

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В то же время Юрий Береза ​​признал, что возможно укорочение зарплаты на время карантина.

Когда будет максимальный удар болезни по Днепру, области, тогда сядем за стол и устроим переговоры. Пока такой проблемы нету.

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В статье: зарплата СК Днепр-1 Юрий Береза Днепр-1 карантин
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
20.04.2020 в 14:02
Береза, откуда у тебя бабло на эти запасы с твоей декларацией в 1 млн? Спонсоров у клуба нет, местный бюджет не финансирует. Признайся уже прямо, что Колома тебя спонсирует.
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neutral fan (White Church)
20.04.2020 в 13:17
Прикольно, клуби АПЛ з бюджетами в сотні млн. $ мають запас на кілька місяців, а збиткові клуби УПЛ мають запас на РОКИ!!! Ото в нас круті менеджери !!!
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