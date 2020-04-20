Леднев: Где-то 70% игроков Зари тренируются вне привычных занятий - индивидуально

Атакующий хавбек "Зари" Богдан Леднев рассказал о двух тренерах команды, Викторе Скрипнике и Юрие Вернидубе и о скандальном моменте со своим удалением в одном из первых матчей за луганчан.

- Почему ты согласился на предложение "Зари" примерно два года назад?

- Хотел играть в Премьер-лиге, и это был хороший шанс прогрессировать, попробовать себя во взрослом футболе. Луганчане сделали конкретное предложение, мне сразу понравился этот вариант, и я долго не думал.

- Как думаешь, почему "Заре" лучше всех удается раскрывать молодых игроков?

- В "Зарю" переходят качественные молодые игроки, в клубе не боятся доверять им. Это помогает раскрыться.

- Вскоре после перехода ты получил красную карточку в матче с РБ "Лейпциг", а Юрий Вернидуб кричал, что "у вас синдром в Киеве, мозгов нет вообще". Как ты отнесся к этим словам?

- Если честно, я даже не слышал этого, у меня такое состояние было ...Уже потом я увидел это на видео. После того Юрий Николаевич подошел, поговорил со мной. Не было такого, что я допустил грубую ошибку и меня там "похоронили".

- Журналисты ПроФутбола утверждали, что ты - единственный из игроков "Зари", кто встретился с Юрием Вернидубом после его отставки. Расскажи об этой встрече.

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- Юрий Николаевич дал мне путевку во взрослый футбол, доверял мне, ставил в состав. Я ему очень благодарен. Поэтому, когда узнал, что он в Запорожье, счел нужным приехать и поблагодарить его.

- Почему с Вернидубом не попрощались другие игроки? Отношения были натянутыми под конец?

- Я не знаю, может и прощались, у меня такой информации нет, кто приезжал, а кто-то не приезжал.

- Когда ушел Вернидуб, у тебя не было желания сменить клуб летом?

- У меня была контрактное соглашение, еще год аренды. Я должен был отработать контракт. Не то, чтобы не было возможности его досрочно прекратить - даже мыслей об этом не было.

- В чем разница между Виктором Скрыпником и Юрием Вернидубом?

- Это два разных человека, у каждого своя специфика работы. Даже не знаю, как объяснить в двух словах. Просто два человека со своим видением футбола.

- А под чьим руководством тебе больше всего нравится работать?

- Не знаю, не могу сказать. В плане моей игры - в этом сезоне больше нравится, чем год назад. А так я себя комфортно чувствовал с обоими тренерами.

- Этот сезон лучший в твоей карьере - 11 голов, 3 ассиста. За счет чего удалось добиться такого сумасшедшего прогресса?

- Прежде всего потому, что я работал каждый день и продолжаю это делать. Я намерен прогрессировать и ставить перед собой все более высокие цели. Занимаюсь дополнительно, так как ни у какого футболиста не будет прогресса, если не работать отдельно над собой.

- Есть ли другие игроки "Зари", которые работают больше, чем требует от них график?

- В "Заре" очень много игроков, которые работают индивидуально. Нет такого, что один-два человека только. Около 70% команды - я знаю точно, что они остаются и работают над теми качествами, которые нужно подтянуть или улучшить еще больше.