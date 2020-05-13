Лобановский: Интересно работать в ситуации, когда нет никаких средств, а требуется результат

В конце 1996 года стало известно, что Валерий Лобановский вернётся в Украину из сборной Кувейта, где работал до последнего времени, и вновь возглавит киевское "Динамо". Это был третий приход мэтра в лагерь "бело-голубых", которых до этого он приводил к десяткам внутренних трофеев, а также победе в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. По поводу возвращения легенды в родные пенаты журналист France Football Авдей Пиналов решили пообщаться с Васильевичем, а некогда существовавшая газета "Команда" 23 ноября 1996 года опубликовала это интервью. Совсем недавно оно вновь попалось нам на глаза и мы решили его, так сказать, репостнуть. Тем более, что своей актуальности оно до сих пор не утратило.

Когда осенью 1990 года Валерий Лобановский подписал контракт с Федерацией футбола Объединенных Арабских Эмиратов, мир был иным. Президент Горбачев только что приоткрыл границы великого и могучего (все еще) Советского Союза. Сборная СССР только закончила не слишком удачную кампанию на чемпионате мира в Италии, но надеялась на реванш в 1994-м, в США. Киевское "Динамо" готовилось в 13-й раз в своей истории стать чемпионом СССР, и никто и не подозревал, что этот раз будет последним, а советский футбол не переживет следующую зиму. Да и сам Советский Союз распался десятью месяцами позднее.

Первого января 1997 года Валерий Лобановский вернется в киевское "Динамо". Клуб и его стадион, в прошлом принадлежавшие МВД и КГБ, теперь собственность Григория Суркиса и его партнеров, совсем непохожих на генералов милиции. Футбол перестал быть украинской религией — на матчах чемпионата 1990 года в Киеве собиралось в среднем по 50 тысяч зрителей, сегодня же их около 4 тысяч. И последние неудачи "Динамо" в еврокубках не способствуют увеличению посещаемости. Да и сама Украина так отличается от СССР и от Кувейта, где Валерий Лобановский работал в последние годы

И все-таки Лобановский принимает вызов. Он начнет с нуля, чтобы создать команду-звезду.

— Почему вы решили уйти в ОАЭ в 1990-м?

— Ну как, например, Бобби Робсон объяснит вам свой уход в "Барселону"? Предложение было интересным, как в профессиональном, так и в материальном планах. Это была возможность получить иной, нежели ранее, профессиональный опыт, открыть для себя иные горизонты.

— Рискованно сравнивать "Барселону" и ОАЭ. Действительно ли это было предложение вашего уровня?

— Понятие "уровня" тренера на самом деле весьма отличается от его общепринятой трактовки. Скажите, все ли тренеры, работающие в сильных клубах, одинаково высокого уровня? Или Загало и Карлос Альберто Паррейра (принявший затем сборную Бразилии), работавшие в регионе, — тренеры низкого уровня? А работать в ПСЖ интереснее, чем в "Осерре", где Ги Ру, располагая значительно меньшими финансовыми возможностями, в течение длительного периода сумел поднять команду с уровня любительского дивизиона до "дубля" в прошлом сезоне? На самом деле уровень тренера — это его способность поднять свою команду на более высокий уровень игры и результатов.

— Но ведь киевское "Динамо" было вашим любимым детищем. Покидали его без боли в сердце?

— Никакой трагедии в моем уходе не было. В клубе оставались высокопрофессиональные тренеры, игроки на пике своего мастерства. Инфраструктуры клуба работали хорошо. Все было нормально.

— И тем не менее "Динамо" Лобановского достаточно быстро развалилось?

— Неправда. Исчез Советский Союз, разрушилась вся старая система, и это создало определенные проблемы, а вот киевское "Динамо" по-прежнему существует. Может быть, оно было организовано лучше, чем все остальное.

— Но спортивные результаты далеки от идеала?

— Объективно, каждая команда развивается по синусоиде. Никто не может находиться на вершине десятилетиями. Но у "Динамо" есть традиции, есть фундамент, потенциал для подъема. И есть желание.

— Вы уже видели свою бывшую и будущую команду на поле?

— В основном по телевизору, чего совершенно недостаточно для каких-либо выводов. В современном футболе самое важное происходит не рядом с игроком, который владеет мячом, а достаточно далеко от него. Нужно видеть, как действует вся команда в каждом игровом отрезке. А телевидение не позволяет увидеть этих коллективных действий.

— И все-таки, вы уже можете предположить, кто останется в составе, а кто его покинет?

— Сегодня и до 31 декабря 1996 года я тренер национальной сборной Кувейта. Если бы вы спросили меня о кувейтских игроках, результатах национальной сборной или о перспективах тамошнего футбола — никаких проблем. А с "Динамо" я начну работать лишь 1 января 1997 года. Как можно судить об игроках сейчас? Нужно поработать вместе, чтобы знать их возможности.

— Взяли бы вы в "Динамо" иностранного футболиста?

— Да, взял бы. Но я не представляю себе игрока-иностранца достаточно высокого уровня, согласившегося бы играть в Украине. Речь не о футболистах из бывшего СССР, а о западных игроках. Слишком различны жизненные стандарты, уровень вознаграждения, условия работы.

— Это может быть кувейтский игрок?

— Классификация ФИФА различает профессиональный, нелюбительский и любительский футбол. Так вот, футбол Кувейта не относится ни к одной из этих категорий. После войны в Заливе футбол потерял свой приоритет в Кувейте. Иностранных инвестиций в экономику страны мало. А государственное финансирование спорта недостаточно. Тамошние игроки — просто "добровольцы", они не получают никакого вознаграждения за футбол — ни за тренировки, ни за игры. Соответственно могут являться, а могут и не являться на матчи и тренировки. И законного способа воздействия на них нет. Ну, не хотят они, и все тут. Санкции федерации же могут быть расценены, как нарушение прав человека.

— Но все же, есть ли какие-то индивидуальности, которые смогли бы проявить себя в "Динамо"?

— Личности есть в футболе ОАЭ, в Саудовской Аравии, где футбол действительно пользуется значительной государственной поддержкой. В Кувейте же я не увидел особенных звезд, здесь необходимо строить игру исключительно на коллективных принципах. Правда, футбол в Кувейте — это не плохой уровень, это просто футбол без уровня, по современным меркам. Федерация знает это, но ничего не может сделать, поскольку государство не в состоянии нормально ее финансировать.

— В этом случае какой же интерес это могло представлять для вас?

— Но ведь это интересно, работать в ситуации, когда нет никаких средств, а требуется результат, профессионально работать с игроками-любителями, убедить их в необходимости тренироваться, бороться на поле. Действительно, это сложно, но интересно. И сборная Кувейта все же очень прогрессировала в своей игре, ее последние результаты это подтверждают. Кстати, здесь мне пригодился и мой советский опыт.

— Каким образом?

— Ведь советский футбол тоже не был профессиональным. В лучшем случае — нелюбительским, но очень бедным с точки зрения западного профессионализма. Необходимо было находить другие, кроме материальных, мотивации для игроков. Так что ситуация была тоже достаточно необычной.

— Современный футбол — как он развивался в последние годы?

— Последняя революция в футболе произошла в 1974 году, когда Голландия и, отчасти Германия, продемонстрировали миру тотальный или, иначе говоря, коллективный футбол. С тех лор футбол развивался — уже без революций — именно в этом направлении, изменялись тактические построения, расстановка и использование игроков на поле. В принципе, все прогнозы, сделанные нами после чемпионата Европы 1988 года, подтвердились. Скорость и атлетизм стали определяющими в современном футболе. Увеличилось количество единоборств, игра стала по-настоящему контактной. Футболист должен максимально быстро принимать решения на поле, поскольку соперник ставит его в экстремальные ситуации. И именно в этом направлении футбол — ставший в высшей степени коллективным — и будет развиваться дальше.

— До каких пределов?

— До следующей революции, которая может произойти когда угодно. Правда, трудно себе представить какой-то радикальный переворот, как в 1974-м или в 1958-м, когда бразильцы показали футбольному миру систему 4-2-4. Сегодня начальная расстановка игроков все более и более утрачивает свое значение, поскольку возрастает универсализм футболистов.

— Универсализм — термин достаточно "универсальный".

— Один из моих местных коллег недавно говорил об идеальном универсализме — одиннадцати игроках универсалах, включая вратаря, который будет участвовать в выполнении штрафных, вбрасывании мяча из аута... Возможно, это и есть отдаленное будущее, не знаю. Мы же говорим о разумном универсализме. Естественно, не следует ставить центрального нападающего на место стоппера на 90 минут игры, но эта гипотетическая "звезда атаки" должна оказываться в защитной ситуации и должна уметь решать задачи, связанные с обороной. Так же, как и защитник должен уметь до конца играть в атаке. И чем больше универсальных, в этом смысле, игроков будет в команде, тем более высоким будет уровень этой команды.

— Есть и другие подтверждениия ваших прогнозов?

— Самое явное — это то, что оценка футбола перестала быть чисто качественной, но стала и количественной. Когда раньше я говорил: "Все есть число", многие не понимали, утверждали что футбол и математика несовместимы. Сегодня же даже в телетрансляциях можно увидеть числа, с которыми мы начинали работать много лет назад — процент эффективного времени игры, владения мячом, количество ударов по воротам, нарушений правил. И это естественно, ведь количество ударов по воротам от 20 до 30 в течение матча, как и значительное преимущество во владении мячом, говорят о высоких шансах команды на победу. Количественный анализ игры позволяет объективно оценить ее качество, которое может быть высоким, даже если игра проиграна. В то же время, как доказать игроку, что он сыграл неудачно? Сказать: "Ты совершал ошибки?" Но человеку свойственно ошибаться. Все становится ясно при количественном анализе: перехватов — 0, острых пасов — 1, неточных передач — 6. И спорить больше не о чем.

— То есть, вы возвращаетесь к индивидуальным показателям?

— Идивидуальное мастерство — это и есть ключевой момент современного футбола. Если раньше некоторые индивидуальные недостатки удавалось компенсировать за счет коллективной игры, то сегодня, с увеличением ее скорости, любой игрок на поле должен уметь действовать индивидуально. И именно через этих талантливых игроков, через индивидуальность и будет продолжаться развитие футбола.

— Что интересного вы увидели на Евро-96?

— Английский чемпионат Европы полностью подтвердил все, о чем мы сейчас говорили. Некоторым первенство не понравилось, потому что "там не было ничего нового", "оно было недостаточно зрелищным". Но законы развития футбола существуют, нравятся они кому-то или нет. И тот, кто не понимает этих законов, кто будет играть в "особый" футбол, каким бы "зрелищным" он не был, окажется обойденным тем, кто находится в правильном русле. Правда, тем, кто говорит, что ничего нового в футболе не происходит, нужно надеть очки, чтобы лучше видеть, что происходит в действительности.

— Как изменились принципы работы тренера Лобановского?

— Есть принципы, есть точки зрения и есть методы работы. Принципы не меняются, отказ от принципов называется беспринципностью. Точки зрения и методы работы изменяются, совершенствуются, вместе с развитием футбола. Лобановский 1975 года и Лобановский сегодняшний — это не один и тот же Лобановский. Жизнь стала другой, другим стало общество, футбол изменился. Разве можно сегодня управлять игроками так же, как 20 лет назад? Конечно же, нет. Время приказов закончилось, нужно убеждать игроков, находить соответствующий понятный язык.

— В свете этих перемен, каким вы видите будущее "Динамо", командой-звездой, как вы говорили?

— Речь идет не только о киевском "Динамо", такова общая тенденция. Сегодня недостаточно иметь в своем составе определенное количество игроков-звезд. Когда в межсезонье президент клуба говорит о том, что он купил лучших игроков, разве это означает, что другой президент купил худших? Нет, просто он приобрел именно тех футболистов, которые более всего подходят к видению игры тренером клуба. Иначе можно иметь одиннадцать индивидуальностей и не иметь команды. Так что сегодня проблема не в том, чтобы купить игроков-звезд, но именно в том, чтобы создать команду-звезду.

— Пример?

— Возьмите "Динамо" 1986 года — не потому что я обращаюсь в прошлое, просто пример удачный. Это была настоящая команда-звезда. Беланов стал обладателем "Золотого мяча" "Франс Футбола" в том году — то есть игроком-звездой — именно потому, что вся команда была звездой. В той команде не было звезд-индивидуальностей, кроме Олега Блохина. Блохин доказывал свой класс в течение долгих лет, независимо от состояния команды. Я вовсе не хочу обидеть "Франс Футбол", приуменьшить достижение Беланова, действительно великолепно сыгравшего в том сезоне и заслужившего награду (впрочем, если не ошибаюсь, Франция в том голосовании поставила на 1-е место Заварова), или сказать, что Блохин лучше Беланова. Они разные. Но для того, чтобы проявить максимум своих возможностей, Беланову нужна была эта команда-звезда. А когда ее не стало, уровень Беланова стал ординарным.

— Так когда же мы увидим "Динамо" по-Лобановскому?

— Вот этого-то я и боюсь больше всего — слепой веры в то, что придет Лобановский и сразу все изменится. Что на следующий день "Динамо" станет другим и успехи посыплются, как из рога изобилия. Нет, на это нужно время. Сколько? Не знаю. Шесть месяцев, год, два года? Я не имею возможности купить шесть суперталантливых игроков класса Ромарио, необходимых мне для создания команды. Круг поиска будет ограничен Украиной, возможно, странами бывшего СССР. Нужно время, чтобы найти таких игроков и позволить им раскрыть себя. И для этого нужно затронуть их души. А на это тоже нужно время...