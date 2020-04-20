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Сергей Булеца не хочет играть в FIFA своей любимой командой
А выбирает "Челси"
Атакующий полузащитник "Днепр-1" Сергей Булеца рассказал о своем карантине, играх на телефоне и тренировках дома.
- Сергей, как в эти дни проводите вынужден карантин?
- Больше смотрю фильмов, сериалов, а также играю в игрушки на телефоне. В FIFA прохожу карьеру за "Челси". За "Динамо" товарищеские матчи играю.
- А какая у вас любимая европейская команда?
- "Барселона". Но в FIFA с ней легко будет играть с "Челси" сложнее, поэтому выбрал лондонскую команду.
- Есть игроки в "Челси", которым симпатизируете?
- Виллиан. Еще Мейсон Маунт, против которого я играл в составе юношеской сборной.
- Физические нагрузки после виртуального футбола трудно воспринимать?
- Нет. Почти каждый день есть физические нагрузки - бег, различные упражнения.
- Дмитрий Михайленко следит, как вы выполняете программу?
- Прежде всего, это нужно нам самим, поэтому здесь особого контроля не требуется. Все, что мы сейчас делаем, потом пойдет в копилку физической подготовки, когда возобновится чемпионат.
- Сразу играть будет сложно?
- Думаю, двух недель хватит, чтобы быть полностью готовыми снова играть.
- Не допускаете, что чемпионат в УПЛ могут завершить досрочно?
- Конечно, хочется, чтобы мы чемпионат доиграли. Трудно без футбола. Мы готовы играть в любое время. Главное - быстрее вернуться на поле.