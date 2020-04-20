Сергей Булеца не хочет играть в FIFA своей любимой командой

Атакующий полузащитник "Днепр-1" Сергей Булеца рассказал о своем карантине, играх на телефоне и тренировках дома.

- Сергей, как в эти дни проводите вынужден карантин?

- Больше смотрю фильмов, сериалов, а также играю в игрушки на телефоне. В FIFA прохожу карьеру за "Челси". За "Динамо" товарищеские матчи играю.

- А какая у вас любимая европейская команда?

- "Барселона". Но в FIFA с ней легко будет играть с "Челси" сложнее, поэтому выбрал лондонскую команду.

- Есть игроки в "Челси", которым симпатизируете?

- Виллиан. Еще Мейсон Маунт, против которого я играл в составе юношеской сборной.

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- Физические нагрузки после виртуального футбола трудно воспринимать?

- Нет. Почти каждый день есть физические нагрузки - бег, различные упражнения.

- Дмитрий Михайленко следит, как вы выполняете программу?

- Прежде всего, это нужно нам самим, поэтому здесь особого контроля не требуется. Все, что мы сейчас делаем, потом пойдет в копилку физической подготовки, когда возобновится чемпионат.

- Сразу играть будет сложно?

- Думаю, двух недель хватит, чтобы быть полностью готовыми снова играть.

- Не допускаете, что чемпионат в УПЛ могут завершить досрочно?

- Конечно, хочется, чтобы мы чемпионат доиграли. Трудно без футбола. Мы готовы играть в любое время. Главное - быстрее вернуться на поле.