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Попов: Хачериди в свои лучшие годы был топ

Премьер-лига
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Список лучших оборонцев Динамо от Дениса Попова

Попов: Хачериди в свои лучшие годы был топ
Новина українською

Центрбек "Динамо" Денис Попов в эфире канала "Бомбардир" рассказал о топовых игроках в обороне киевского клуба.

"Из защитников Горан Попов запомнился, что он мощный, левая нога хорошая. Да, обращал на него внимание, потому что фамилия одна и та же. Заметен был.

На моей позиции Драгович и Вида были топ-защитниками в "Динамо". Стараюсь обращать внимание на защитников. Эти два человека – это был надежный тыл.

Хачериди в свои лучшие годы тоже был топ. Но потом, видите, как все может меняться. У Хачериди свои сильные качества, на которых он играл. У него рост, длинные ноги, а я ниже и сбитый. Не знаю, почему нас сравнивали, ведь у нас разные сильные качества. Мне не хватает роста? Нет, мне хватает всего", - сказал Попов.

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В статье: Домагой Вида Горан Попов Евгений Хачериди Динамо (Киев) Александар Драгович Денис Попов
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Источник:
Динамомания

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