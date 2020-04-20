Попов: Хачериди в свои лучшие годы был топ

Центрбек "Динамо" Денис Попов в эфире канала "Бомбардир" рассказал о топовых игроках в обороне киевского клуба.

"Из защитников Горан Попов запомнился, что он мощный, левая нога хорошая. Да, обращал на него внимание, потому что фамилия одна и та же. Заметен был.

На моей позиции Драгович и Вида были топ-защитниками в "Динамо". Стараюсь обращать внимание на защитников. Эти два человека – это был надежный тыл.

Хачериди в свои лучшие годы тоже был топ. Но потом, видите, как все может меняться. У Хачериди свои сильные качества, на которых он играл. У него рост, длинные ноги, а я ниже и сбитый. Не знаю, почему нас сравнивали, ведь у нас разные сильные качества. Мне не хватает роста? Нет, мне хватает всего", - сказал Попов.