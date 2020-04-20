Рафаилов: Что Колос, что Ингулец - одно и то же - ДСО "Урожай"

Бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов высказался относительно прихода в УПЛ так называемых "аграрных" команд, традиционно уколов при этом "Ингулец" из села Петрово.

– Со стороны УАФ нет никакой помощи футбольным клубам. Я вообще боюсь, что в скором времени УПЛ превратится в ДСО (Добровольное спортивное общество – прим.) "Урожай".

Подобные предприятия всегда были очень убыточными, а сейчас многие думают о том, что отдельно взятый колхоз поднимет украинский футбол до невиданных высот.

- Какие клубы из Первой лиги готовы к УПЛ?

– На данный момент это "Волынь" — там люди понимают принципы работы в высшем дивизионе, к тому же стадион готов к этому. В Харькове отличный стадион, но я не думаю, что клуб "Металлист-1925" потянет это. Но если харьковчане все же потянут, то будет здорово. С "Черноморцем" аналогичная ситуация.

- "Ингулец"?

– Да ну бросьте. У них нет стадиона, нет болельщиков.

- С другой стороны, у владельца есть желание и финансовые возможности. К примеру, "Колос", у которого точно такая же ситуация и со стадионом, и с дислокацией. Но команда в топ-6 УПЛ сейчас.

– Что "Ингулец", что "Колос" — это одно и то же. Это то, что я говорил про ДСО "Урожай". Вы же сами понимаете, что аграрный бизнес, на котором владельцы этих клубов зарабатывают деньги, он очень зависим от внешних факторов. Сегодня есть урожай, завтра его нет.

А на данный момент в украинском футболе большинство клубов не научились самостоятельно зарабатывать деньги и существовать без финансовых вливаний своего владельца.

Какой может быть футбол в Петрово? Там население около четырех тысяч. Вы сами прекрасно понимаете, кто живет сейчас в украинских селах, учитывая, что молодежь уезжает в крупные города. Я помню матч, который к моему огромному стыду "Заря" проиграла. Сколько тогда было болельщиков?

Сейчас они там вроде строят стадион, но я сомневаюсь, что его достроят. Кто будет ходить на их матчи,