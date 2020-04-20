Леднев: Месси - лучший футболист в истории футбола

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал о своих футбольных кумирах и назвал любимую команду.

- Кто из футболистов был для тебя кумиром в детстве?

- Роналдиньо.

- Как ты воспринял новости о том, что он попал в тюрьму?

- Это было неожиданно. Когда звезда футбола оказывается в тюрьме, это всегда неожиданно. Но его уже, вроде, освободили?

- Почему ты полюбил "Барселону"? И следишь ли за тем, что сейчас творится в клубе?

- Я полюбил Барселону, потому что там играет лучший футболист мира, Лионель Месси. По-моему, он вообще лучший в истории футбола. Еще мне импонирует их стиль, то, как команда ведет игру, ее построение, тактика. А что касается скандалов в клубе, то я особо не слежу за этим, чтобы рассуждать об этом. Слышал, да и слышал.

- Клубу нужно вернуть Неймара?

- Я бы очень хотел, чтобы это произошло. Для команды это был бы очень большой плюс.

- Мы знаем, что ты читаешь биографию Месси. Уже прочитал? Какие моменты впечатлили больше всего?

- Еще не дочитал до конца, прочел сто страниц. О его детстве, как он приехал в "Барселону", как его просматривали. У него была очень нелегкая история. Лучший футболист всех времен, но у него тоже не все гладко шло, болезнь была. Красавец, что переборол это все.