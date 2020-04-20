Луческу: В 2013 Шахтер хотел купить Буффона

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о том, что в 2013 году донецкий клуб хотел купить голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

"Да, это правда. В 2013-м я приехал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с нашим вратарем, поэтому мы подумали о Буффоне, так как считали, что он может быть отличным игроком для нас.

Мы ничего и никого не боялись, так как играли на уровне с европейскими грандами. Я всегда уважал его, но к сожалению, мы не смогли его купить, потому что он хотел выиграть с "Ювентусом" Лигу чемпионов.

И теперь, спустя семь лет, он все еще выступает. Считаю, что он может играть до 45 лет", – сказал Луческу.