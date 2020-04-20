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Луческу: В 2013 Шахтер хотел купить Буффона

Премьер-лига
(1 голосов)

А кипер хотел выиграть ЛЧ с Ювентусом

Луческу: В 2013 Шахтер хотел купить Буффона
Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о том, что в 2013 году донецкий клуб хотел купить голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

"Да, это правда. В 2013-м я приехал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с нашим вратарем, поэтому мы подумали о Буффоне, так как считали, что он может быть отличным игроком для нас.

Мы ничего и никого не боялись, так как играли на уровне с европейскими грандами. Я всегда уважал его, но к сожалению, мы не смогли его купить, потому что он хотел выиграть с "Ювентусом" Лигу чемпионов.

И теперь, спустя семь лет, он все еще выступает. Считаю, что он может играть до 45 лет", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tuttojuve

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Комментарии (2)
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миг-25 (киев)
20.04.2020 в 21:38
Но вместо Буффона купили Мотороллу Гиви и дегенерала Захарченко да еще им Бамбасс Арену оставили а сами трусливо сбежали в Киев
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Просто Квашин (Харьков)
20.04.2020 в 21:37
Буффон же не идиот, связываться с Будулаями и украинскими мафиозами...
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