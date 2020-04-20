Ребров: При Луческу Шахтер был сильнее

Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров, который сейчас работает с "Ференцварошем", поделился мнением о положении дел в чемпионате Украины.

- Киевское "Динамо" выигрывало чемпионат еще при вас. Что не так с сегодняшним "Динамо"?

- Я болею за "Динамо". Надеюсь, что в следующем сезоне мы дадим бой и попытаемся выиграть чемпионат.

- Вы поддерживаете связь с Игорем Суркисом?

- Давно не общался, но мы с Игорем Михайловичем в хороших отношениях. Я давно не был в Киеве. Я всегда с уважением к нему относился.

- С вашим уходом "Шахтер" начал набирать обороты. Чем он отличается от того, когда его еще возглавлял Мирча Луческу?

- Мне кажется, тогда "Шахтер" был сильнее. Это была состоявшаяся команда. Мирча на протяжении 5-7 лет создавал ее. Костяк команды был очень мощный и сыгранный. Сейчас "Шахтер" хорош, но много молодых игроков. Нужно время, чтобы они сыгрались, получили опыт.

Сейчас в чемпионате Украины стало мало легионеров. Достаточно много молодых парней, это плюс. С другой стороны, нельзя требовать от молодежи мгновенного результата. Важно, чтобы рядом были опытные ребята, которые могут помочь. Через несколько лет эта молодежь будет показывать другой уровень футбола.