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Сидорчук: С семьей смотрим фильмы и сериалы, а вот до книг пока руки не доходят
Карантин в Динамо продолжается
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о том, как он с семьей коротает время на карантине.
- Тренироваться продолжаете по привычному графику индивидуальных занятий?
- Да, работаем согласно персональной программе, есть возможность ездить на базу, делать пробежки. Пока никакой новой информации у нас нет. Думаю, об изменениях будет известно не раньше 24-го апреля.
Безусловно, футбола и полноценных тренировок очень не хватает. Не могу сказать, что я слишком морально или эмоционально подавлен. Понятно, что хочется и в кино сходить, и в торговый центр, но мы никак не можем повлиять на сложившуюся ситуацию, поэтому остается смириться. Наоборот, я ее воспринимаю, как возможность провести побольше времени с семьей. Играем в детское активити, также достали все игрушки, которые раньше лежали не востребованными.
Раньше ездили гулять в парк, проводили время на даче, сейчас такой возможности нет, поэтому не удивительно, что детям некуда деть энергию.
- Не открыли для себя новых увлечений или талантов?
- Нет, с женой только смотрим сериалы, а со старшей дочкой на днях пересматривали Гарри Поттера. А вот до книг пока руки не доходят.
Естественно, в общем чате общаюсь с ребятами по команде, в телефонном режиме решается, кто когда выходит на тренировку и т.д.