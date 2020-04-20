Денис Попов: Теплая ванна в Динамо – не очень хорошо. Бельгия - идеальный вариант для молодого

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, в каком из европейских чемпионатов он хотел бы поиграть.

- О чем мечтаешь в футбольном плане?

– Хочу в первую очередь закрепиться в "Динамо". Для меня этот клуб очень важен, очень люблю его. Хочу выиграть максимальное число трофеев. А потом хочу попробовать себя в более сильном чемпионате.

- Испания?

– Не знаю, там в основном тяжело молодым футболистам.

- Это тебе Лунин сказал?

– Да и не Лунин, были еще примеры. Как мне кажется, идеальный чемпионат – Бельгия. Он идеальный для молодого.

- Как трамплин?

– Да, почему нет? Поехать, попробовать. Если получится, дальше и дальше. Хочется всего попробовать в жизни. Теплая ванна в "Динамо" – тоже не очень хорошо. Не будет никакого прогресса. А так нужно всегда себя держать в тонусе.