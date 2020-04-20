Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денис Попов: Теплая ванна в Динамо – не очень хорошо. Бельгия - идеальный вариант для молодого
Центрбек рассказал, где бы он хотел попробовать свои силы
Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, в каком из европейских чемпионатов он хотел бы поиграть.
- О чем мечтаешь в футбольном плане?
– Хочу в первую очередь закрепиться в "Динамо". Для меня этот клуб очень важен, очень люблю его. Хочу выиграть максимальное число трофеев. А потом хочу попробовать себя в более сильном чемпионате.
- Испания?
– Не знаю, там в основном тяжело молодым футболистам.
- Это тебе Лунин сказал?
– Да и не Лунин, были еще примеры. Как мне кажется, идеальный чемпионат – Бельгия. Он идеальный для молодого.
- Как трамплин?
– Да, почему нет? Поехать, попробовать. Если получится, дальше и дальше. Хочется всего попробовать в жизни. Теплая ванна в "Динамо" – тоже не очень хорошо. Не будет никакого прогресса. А так нужно всегда себя держать в тонусе.