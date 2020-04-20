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Пятов: Подошел ко мне как-то какой-то турецкий турист и говорит - тебя хочет Фенербахче

Премьер-лига
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Кипер рассказал, что он никогда не хотел покинуть Шахтер

Пятов: Подошел ко мне как-то какой-то турецкий турист и говорит - тебя хочет Фенербахче
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал забавную историю, как его однажды хотели переманить в "Фенербахче".

"Я никогда не хотел уехать из "Шахтера". У меня и предложений не было даже. Если бы мне позвонил какой-то агент, обратился, сказал, что у него есть вариант в какой-то Бельгии, то я бы сказал, что у меня такой вариант был. А у меня ни одного варианта не было.

Был однажды случай. Ко мне в гостинице "Донбасс Палас" подошел какой-то турецкий турист, говорил мне: "Я там как-то связан с "Фенербахче", мы тебя хотим". Говорю ему: "А ты кто такой?". Он мне: "А у меня там друг, у него там папа…" Я говорю: "Понятно, спасибо, до свидания", - сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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