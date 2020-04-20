Бурбас: На пост президента УПЛ официально зарегистрирован только один кандидат

Глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко на данный момент является единственным официально зарегистрированным кандидатом на пост президента УПЛ. Об этом в Твиттере сообщил журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.

"Александр Шевченко - единственный официально зарегистрированный кандидат в президенты УПЛ. Его выдвинули "Десна" и "Львов". Срок принятия заявок закончился в пятницу, но возможно будет пролонгирован. Это если перенесут сами выборы. А провести их 27 апреля, вероятно, не позволит продление карантина", - написал Бурбас.

Напомним, что кроме Шевченко о своем желании баллотироваться на пост президента УПЛ также заявляли эксперт ТК "Футбол" Михаил Метревели, бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук и журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук.

Также отметим, что согласно регламенту, кандидаты должны быть выдвинуты от клубов Лиги.