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Бурбас: На пост президента УПЛ официально зарегистрирован только один кандидат
Но срок регистрации кандидатов могут продлить
Глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко на данный момент является единственным официально зарегистрированным кандидатом на пост президента УПЛ. Об этом в Твиттере сообщил журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.
"Александр Шевченко - единственный официально зарегистрированный кандидат в президенты УПЛ. Его выдвинули "Десна" и "Львов".
Срок принятия заявок закончился в пятницу, но возможно будет пролонгирован. Это если перенесут сами выборы. А провести их 27 апреля, вероятно, не позволит продление карантина", - написал Бурбас.
Напомним, что кроме Шевченко о своем желании баллотироваться на пост президента УПЛ также заявляли эксперт ТК "Футбол" Михаил Метревели, бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук и журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук.
Также отметим, что согласно регламенту, кандидаты должны быть выдвинуты от клубов Лиги.