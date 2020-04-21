Перебросить вратаря. Пятов вспомнил указания Луческу об особенностях игры Месси

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о матчах против "Барселоны" в 2011 году и разборе игры лидера команды аргентинца Лионеля Месси.

Андрей называет звездного игрока каталонского клуба феноменом в противовес Криштиану Роналду.

5% - это талант, который дается от рождения, а остальные 95% людей должны работать. Вот Месси - талант, а Криштиану Роналду - работяга.

Пятов рассказал, что у Месси в том сезоне была "фишка" - забивать голы, перебрасывая вратаря. В первой игре Лионелю удалось перебросить и Андрея.

После того Луческу говорил мне: "Он тебе может забросить в угол, между ног, но будешь виноват только в том случае, если он перекинет тебя".

И вот в игре где-то трижды Месси пытался перебросить мяч через меня, один на один выходил, а я занимал позицию выше и он мне в руки бил. А Луческу кричит: "Браво! Я же тебе говорил!".