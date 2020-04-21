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Рябоконь не верит в заинтересованость Динамо в услугах Филиппова
А тренер об этом должен знать
Александр Рябоконь, наставник "Десны", прокомментировал слухи о заинтересованности в услугах игрока северян Александра Филиппова со стороны киевского "Динамо".
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Рябоконь сообщил, что узнал об этом из Интернета.
Это домыслы. Думаю, если бы "Динамо" выходило на нашего игрока, я бы об этом знал.
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Источник:Команда 1
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