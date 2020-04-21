Рябоконь не верит в заинтересованость Динамо в услугах Филиппова

Александр Рябоконь, наставник "Десны", прокомментировал слухи о заинтересованности в услугах игрока северян Александра Филиппова со стороны киевского "Динамо".

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Рябоконь сообщил, что узнал об этом из Интернета.