  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рябоконь не верит в заинтересованость Динамо в услугах Филиппова
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рябоконь не верит в заинтересованость Динамо в услугах Филиппова

Премьер-лига
(1 голосов)

А тренер об этом должен знать

Рябоконь не верит в заинтересованость Динамо в услугах Филиппова
Новина українською

Александр Рябоконь, наставник "Десны", прокомментировал слухи о заинтересованности в услугах игрока северян Александра Филиппова со стороны киевского "Динамо".

Читайте такжеДинамо намерено усилить атаку игроком Десны

Рябоконь сообщил, что узнал об этом из Интернета.

Это домыслы. Думаю, если бы "Динамо" выходило на нашего игрока, я бы об этом знал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Рябоконь УПЛ Александр Филиппов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда 1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...