Попов об обороне без Кадара: Ему сейчас 30, а посмотрите на него в 20-21 год

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов высказался о бывшем одноклубнике и партнере по защите Тамаше Кадаре, который зимой перешел в китайский клуб.

Ранее именно венгерский легионер отдавал большинство пасов при выходе из обороны. Поэтому Дениса спросили, как изменилась игра "Динамо" после его перехода и стало ли труднее.

Пусть посмотрят на Кадара, когда ему было 20 или 21 год. Сейчас ему 30, у него есть опыт. Он прошел большую часть своей футбольной карьеры.

Да, он хорошо знает мяч, чувствует его, отдает передачу. Но у него слабые стороны, последствия которых мы видели. Поэтому дай Бог, все будет хорошо и в "Динамо" будет очень хорошая защита.