2-3 недели будет мало. Михайленко сообщил о сроке возвращения оптимальной формы игроков

Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко назвал срок, необходимый для возвращения к оптимальной форме профессиональных футболистов после коронавирусного карантина.

Коуч команды УПЛ учитывает то, что футболисты придут после карантина с каким-то уровнем готовности.

Я думаю, это будет 50-60%, если они выполняли просто какие-то физические упражнения.

Достаточно будет 2-3 недели, чтобы набрать какое-то состояние. Это не будет оптимальное состояние, потому что ребята выпали из игрового тонуса.

После этого нужно будет время, 3-4 игры, чтобы набрать оптимальную форму.