  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 2-3 недели будет мало. Михайленко сообщил о сроке возвращения оптимальной формы игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

2-3 недели будет мало. Михайленко сообщил о сроке возвращения оптимальной формы игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя играть можно будет раньше

2-3 недели будет мало. Михайленко сообщил о сроке возвращения оптимальной формы игроков
Новина українською

Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко назвал срок, необходимый для возвращения к оптимальной форме профессиональных футболистов после коронавирусного карантина.

Коуч команды УПЛ учитывает то, что футболисты придут после карантина с каким-то уровнем готовности.

Читайте такжеЗапрещенные рукопожатия, чеснок и лук. Как в клубах УПЛ реагируют на коронавирус

Я думаю, это будет 50-60%, если они выполняли просто какие-то физические упражнения.

Достаточно будет 2-3 недели, чтобы набрать какое-то состояние. Это не будет оптимальное состояние, потому что ребята выпали из игрового тонуса.

После этого нужно будет время, 3-4 игры, чтобы набрать оптимальную форму.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Михайленко Днепр-1 коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Дніпро-1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...