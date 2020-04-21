Пятов не может понять, зачем его бил игрок загребского Динамо

Кипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал об эпизоде ​​в игре в Загребе с хорватским "Динамо" в Лиге чемпионов 2019 года (3:3), когда он пошел в атаку на последних минутах при счете 2:3 и заработал пенальти в чужой штрафной.

Андрей заметил, что часто рассуждал о действиях форвардов на последних минутах важных матчей.

Идешь на угловой. И если с тобой персонально кто-то играет, то почему нападающий не провоцирует, не цепляется, не "рисует" пенальти? Сейчас тем более VAR ввели, можешь заставить игрока, чтобы он тебя "затоптал". А судья посмотрит и скажет: "Да, действительно, это же пенальти!". И тут я оказался в такой же ситуации. Но в этом эпизоде ​​я вообще не понял, зачем соперник меня локтем в голову ударил! Я вообще за спиной у него бежал. А он развернулся и так нагло "дал" мне в висок.

На вопрос, не хотел ли Пятов сам пробивать заработанный 11-метровый, он ответил: "Нет, это не мой пенальти был".

Вспомнил Андрей и другой эпизод - когда заработал пенальти в свои ворота, ударив игрока хорватского "Динамо".