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Пятов не может понять, зачем его бил игрок загребского Динамо
О пенальти вратаря, заработанном в атаке
Кипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал об эпизоде в игре в Загребе с хорватским "Динамо" в Лиге чемпионов 2019 года (3:3), когда он пошел в атаку на последних минутах при счете 2:3 и заработал пенальти в чужой штрафной.
Андрей заметил, что часто рассуждал о действиях форвардов на последних минутах важных матчей.
Идешь на угловой. И если с тобой персонально кто-то играет, то почему нападающий не провоцирует, не цепляется, не "рисует" пенальти? Сейчас тем более VAR ввели, можешь заставить игрока, чтобы он тебя "затоптал". А судья посмотрит и скажет: "Да, действительно, это же пенальти!".
И тут я оказался в такой же ситуации. Но в этом эпизоде я вообще не понял, зачем соперник меня локтем в голову ударил! Я вообще за спиной у него бежал. А он развернулся и так нагло "дал" мне в висок.
На вопрос, не хотел ли Пятов сам пробивать заработанный 11-метровый, он ответил: "Нет, это не мой пенальти был".
Вспомнил Андрей и другой эпизод - когда заработал пенальти в свои ворота, ударив игрока хорватского "Динамо".
Игроки подходят к вратарю, становятся вплотную! Я судьям объяснял, что вратарь не может стартовать, сделать по крайней мере шаг, чтобы отреагировать на траекторию полета мяча.
Я думал, что соперник об меня ударится, а он стал отходить. А я уже на мяч смотрел и просто положил на него руку. И так ему ...в бедро.