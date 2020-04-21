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Рябоконь предлагает вместо 9 туров в УПЛ сыграть 4

Премьер-лига
(1 голосов)

Но все должно быть централизованно

Рябоконь предлагает вместо 9 туров в УПЛ сыграть 4
Новина українською

Александра Рябоконя, главного тренера черниговской "Десны", спросили, как можно эффективно играть, чтобы поскорее закончить чемпионат Украины.

Футболистам, считает коуч, будет сложно действовать на максимуме каждые три дня в течение 9 туров. Однако чемпионат в любом случае необходимо доигрывать.

Вообще можно сыграть 4 тура, чтобы доиграть круг на втором этапе, тогда каждый с каждым успеет сыграть и уже по этим итогам определять окончательные места в турнирной таблице. Но такой вариант, на мой взгляд, нужно использовать в «пожарном» случае, чтобы закончить чемпионат за 10 дней, играя через два дня на третий.

Алгоритм действий, рассуждает наставник "Десны", должен исходить от УЕФА. Прежде всего они должны установить еврокубковые даты и время для внутренних соревнований.

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УАФ вместе с правительством Украины должны определить день выхода на работу всех команд, а Премьер-лига - разработать календарь оставшихся игр. Все должно быть централизованно, чтобы все клубы находились в равных условиях.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь УПЛ карантин
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