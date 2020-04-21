Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Через неделю - выборы. На пост президента УПЛ зарегистрировался один претендент
Из Львова
В понедельник, 27 апреля, состоится отчетно-выборная конференция участников УПЛ.
В сроки, предусмотренные уставом Лиги, на пост президента УПЛ зарегистрирован только один кандидат - Александр Шевченко, глава Федерации футбола Львовской области.
Напомним, что речь шла о баллотировании футбольного бизнесмена и бывшего менеджера клуба Олега Смалийчука, а также журналистов Олега Ящука и Михаила Метревели.
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Источник:УПЛ
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