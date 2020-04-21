Через неделю - выборы. На пост президента УПЛ зарегистрировался один претендент

В понедельник, 27 апреля, состоится отчетно-выборная конференция участников УПЛ.

В сроки, предусмотренные уставом Лиги, на пост президента УПЛ зарегистрирован только один кандидат - Александр Шевченко, глава Федерации футбола Львовской области.

Напомним, что речь шла о баллотировании футбольного бизнесмена и бывшего менеджера клуба Олега Смалийчука, а также журналистов Олега Ящука и Михаила Метревели.