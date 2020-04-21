"Мамочка" для бразильцев. Стало известно о неофициальной роли Дентиньо в Шахтере

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, что бразилец Дентиньо в "Шахтере" помогает адаптироваться в Украине молодым легионерам из своей страны.

Именно по этой причине бразилец, который редко выходит даже на замену, до сих пор остается в клубе.

Читайте также Прощаться время не пришло. Почему Коваленко стоит продлить контракт с Шахтером

Мы узнавали и есть подтверждение, что Дентиньо помогает молодым бразильцам советами, логистикой, если так можно сказать, курирует их. Все же ему 31 год, он самый старший из них, он 9 лет в "Шахтере", если не учитывать кратковременных аренд. Но все это он делает неофициально, без указаний клуба.

Болотников также отметил, что в "Шахтере" есть целый департамент, который занимается адаптацией легионеров клуба.