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После победы на чемпионате мира на Дениса Попова претендовали два клуба
Центральный защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что летом прошлого года после победы в составе юношеской сборной Украины на чемпионате мира U-20 хотел уйти из "бело-синего" клуба в аренду.
Нас сразу перестали обращать внимание после чемпионата мира. Я даже с дублем тренировался ...Это как-то угнетало.
Захотел уйти в аренду. Сказал своему агенту, что как только будет хоть какой-то вариант с хорошей командой, сразу перехожу.
Не было такого, что выиграли ЧМ и я обязательно должен был играть в основе. Но я - молодой футболист и мне важно выходить на поле.
Сначала у меня вообще никаких вариантов не было. Появились в последние недели перед закрытием трансферного окна. Один вариант был бельгийский клуб, другой - "Заря".