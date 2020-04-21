После победы на чемпионате мира на Дениса Попова претендовали два клуба

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что летом прошлого года после победы в составе юношеской сборной Украины на чемпионате мира U-20 хотел уйти из "бело-синего" клуба в аренду.

Нас сразу перестали обращать внимание после чемпионата мира. Я даже с дублем тренировался ...Это как-то угнетало.

Захотел уйти в аренду. Сказал своему агенту, что как только будет хоть какой-то вариант с хорошей командой, сразу перехожу.