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После победы на чемпионате мира на Дениса Попова претендовали два клуба

Премьер-лига
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После победы на чемпионате мира на Дениса Попова претендовали два клуба
Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что летом прошлого года после победы в составе юношеской сборной Украины на чемпионате мира U-20 хотел уйти из "бело-синего" клуба в аренду.

Нас сразу перестали обращать внимание после чемпионата мира. Я даже с дублем тренировался ...Это как-то угнетало.

Захотел уйти в аренду. Сказал своему агенту, что как только будет хоть какой-то вариант с хорошей командой, сразу перехожу.

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Не было такого, что выиграли ЧМ и я обязательно должен был играть в основе. Но я - молодой футболист и мне важно выходить на поле.

Сначала у меня вообще никаких вариантов не было. Появились в последние недели перед закрытием трансферного окна. Один вариант был бельгийский клуб, другой - "Заря".

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В статье: Украина Денис Попов ЧМ-2019
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Источник:
Бомбардир

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