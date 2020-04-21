Динамо U14 приняло вызов Игоря Суркиса

Самая младшая академическая группа ДЮФШ "Динамо" откликнулась на челлендж президента клуба Игоря Суркиса, который жонглировал мячом в положении сидя.

Это упражнение повторил тренер команды Павел Чередниченко и игроки. Впрочем директор школы Александр Ищенко отметил, что до рекорда Игоря Михайловича юным футболистам еще далеко.