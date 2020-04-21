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Динамо U14 приняло вызов Игоря Суркиса

Премьер-лига
(1 голосов)

Жонглировать сидя не каждому под силу

Динамо U14 приняло вызов Игоря Суркиса
Новина українською

Самая младшая академическая группа ДЮФШ "Динамо" откликнулась на челлендж президента клуба Игоря Суркиса, который жонглировал мячом в положении сидя.

Это упражнение повторил тренер команды Павел Чередниченко и игроки. Впрочем директор школы Александр Ищенко отметил, что до рекорда Игоря Михайловича юным футболистам еще далеко.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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