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Динамо U14 приняло вызов Игоря Суркиса
Жонглировать сидя не каждому под силу
Самая младшая академическая группа ДЮФШ "Динамо" откликнулась на челлендж президента клуба Игоря Суркиса, который жонглировал мячом в положении сидя.
Это упражнение повторил тренер команды Павел Чередниченко и игроки. Впрочем директор школы Александр Ищенко отметил, что до рекорда Игоря Михайловича юным футболистам еще далеко.
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Источник:ФК Динамо
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