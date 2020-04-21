Степанюк: Если в Кубке пройдем Мариуполь, то сможем победить и Динамо

Форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк в прямом эфире Instagram программы "Футбольный формат" ответил на многие злободневные вопросы.

- Руслан, какой ты увидел "Ворсклу", в которую перешел в период зимнего антракта?

- Во-первых, это действительно коллектив единомышленников. Каждый из нас знает свой маневр. Мы осознаем, что можем опровергнуть логичность того места в турнирной таблице, на котором оказалась команда. Наш старт весной многих заставил изменить мнение о потенциале "Ворсклы". Тот же Влад Кулач после Венгрии вернулся в коллектив, который может назвать истинно своим. И он своей работой на тренировках и игрой доказывает уже сейчас свою нужность полтавском коллектива.

- Какая твое самае лучшее утешение на карантине?

- Семья рядом - это самое главное. Рад, что сейчас как никогда много времени провожу с дочкой Ринатой, которой год и восемь месяцев.

- Как расцениваешь шансы команды на победу в Кубке Украины. Готовы ли повторить успех ворсклян 11-летней давности?

- Мы готовы биться в каждой игре по-максимуму. Поскромничаю, если скажу, что на стадии полуфинала наши шансы на победу в турнире - 25 процентов (улыбается). Мы знаем, к чему нам нужно стремиться, и будем это делать. Если пройдем "Мариуполь", то, по моему убеждению, сможем победить и "Динамо".

- Команда смогла существенно улучшить ситуацию в чемпионате. Сейчас по силам занять 7-8 место, что позволит сыграть за еврокубковые места?

- Уверен в этом на все сто! Особенно обидно, что только набрали ход, показывали содержательный футбол, и здесь - карантин...

- Как долго нужно будет перестраиваться всем футболистам-профессионалам после этого периода?

- Когда ты постоянно привык быть в одном ритме: тренировки, иногда по две в день, игры, выезды и т.д., и внезапная пауза - это же впервые в карьере каждого из нас. Думаю, две недели хватит, чтобы вернуться, и играть дальше.

- На тренировочной базе в Марках кто-то занимается сейчас?

- Базу закрыли на следующий день после объявления карантина. Там сейчас никого нет. Все тренируются индивидуально, выполняя программу тренеров.

- Многие клубы уже заявили о том, что придется прибегнуть к сокращению зарплат футболистов. Что у вас говорят?

- Надеемся на мудрое решение руководителей в этом вопросе. Знаю, что сейчас у них несколько другие задачи - немалые средства генерального партнера клуба Ferrexpo тратятся на поддержку больниц. Закончится период карантина, а там посмотрим. Разговоров на эту тему пока не было.

- Сейчас модно щеголять тем, чему научился за время этой вынужденной паузы. Что-то новое для себя открыл?

- Не буду даже придумывать. Ничему не научился (смеется). Попутно поблагодарю своею жену, которая очень вкусно готовит. Воспитание дочери - на первом месте сейчас.

- Что Максимов требует от нападающих?

- От меня, чтобы я постоянно находился в штрафной, брал на себя инициативу. Мы с Кулачем должны создавать напряжение в центральной зоне обороны соперника. Сейчас мне комфортнее чисто в игровом плане, чем в некоторых предыдущих командах, где я много сил тратил, отрабатывая в обороне.

- Проблем со стрижкой во время карантина не было?

- Здесь сработал еще один талант моей жены. Хотел "под шесть", но насадка в какой-то момент соскочила, и пришлось почти "под ноль" (улыбается).

- Как общаетесь с тренерским штабом, с ребятами сейчас?

- У нас есть специальная рабочая группа в Viber, там все вопросы быстро обсуждаем.