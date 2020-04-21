Лысенко: Игорь Суркис – классный мужик. Он мог и обнять, и поцеловать, но мог и матом наругать

Форвард "Колоса" Владимир Лысенко, который в свое время играл за "Динамо", рассказал о президенте киевского клуба Игоре Суркисе.

"Игорь Михайлович очень болен футболом и своей командой. Вот я его реально люблю и уважаю как человека. У меня с ним было очень много разговоров и по поводу футбола, и по поводу жизни. Он – классный мужик. Таких президентов действительно мало.

Он вкладывается в клуб, чтобы команда радовала болельщиков. Сейчас вспоминаю, и на душе аж приятно становится. Он всегда приезжал к нам, на все матчи дубля, "Динамо"-2. С ним был постоянный диалог.

Он мог и обнять, и поцеловать. Но мог и матом наругать, если ты сильно залетел", – сказал Лысенко.