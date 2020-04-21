Фомин: Если почувствую, что с меня сыпется песок, то куплю гвоздь сотку и повешу на него бутсы

34-летний форвард "Мариуполя" Руслан Фомин рассказал о том, что пока не планирует завешать игровую карьеру.

"Это Худжамов постоянно надо мной шутил, что с меня сыпется песок. Я уже привык, мы жили в одной комнате.

Я пока не замечаю. Если почувствую, что с меня сыпется песок, то поеду в "Эпицентр", куплю гвоздь сотку, прибью и бутсы повешу", – сказал Фомин.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист, при этом часть сезона пропустив из-за травмы.