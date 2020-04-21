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Фомин: Если почувствую, что с меня сыпется песок, то куплю гвоздь сотку и повешу на него бутсы
Заканчивать Руслан пока что не собирается
34-летний форвард "Мариуполя" Руслан Фомин рассказал о том, что пока не планирует завешать игровую карьеру.
"Это Худжамов постоянно надо мной шутил, что с меня сыпется песок. Я уже привык, мы жили в одной комнате.
Я пока не замечаю. Если почувствую, что с меня сыпется песок, то поеду в "Эпицентр", куплю гвоздь сотку, прибью и бутсы повешу", – сказал Фомин.
Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист, при этом часть сезона пропустив из-за травмы.