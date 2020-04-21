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Фомин: Если почувствую, что с меня сыпется песок, то куплю гвоздь сотку и повешу на него бутсы

Премьер-лига
(1 голосов)

Заканчивать Руслан пока что не собирается

Фомин: Если почувствую, что с меня сыпется песок, то куплю гвоздь сотку и повешу на него бутсы
Новина українською

34-летний форвард "Мариуполя" Руслан Фомин рассказал о том, что пока не планирует завешать игровую карьеру.

"Это Худжамов постоянно надо мной шутил, что с меня сыпется песок. Я уже привык, мы жили в одной комнате.

Я пока не замечаю. Если почувствую, что с меня сыпется песок, то поеду в "Эпицентр", куплю гвоздь сотку, прибью и бутсы повешу", – сказал Фомин.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист, при этом часть сезона пропустив из-за травмы.

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В статье: ФК Мариуполь Руслан Фомин
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Источник:
Stargorod Sport

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
21.04.2020 в 21:15
Сейчас гвоздь и покрасивее можно купить, зачем та сотка
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