Премьер-лига
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Динамо – лидер УПЛ по проценту удачных отборов
Александрия и Львов - худшие
Пока футбол на карантине, мы продолжаем подбивать статистические итоги первой части сезона УПЛ.
Сегодня речь пойдет о таком компоненте как отборы.
В этом рейтинге лидирует "Динамо", игроки которого отбирают мяч с эффективностью в 61,2%. На втором месте — "Шахтер" (59,3%), при этом у "горняков" наименьшее число попыток.
Больше всего отборов у "Львова", однако по проценту успешных действий львовяне делят последнее место с "Александрией", место которой в рейтинге является довольно удивительным.
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Источник:Команда №1
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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
21.04.2020 в 21:17
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Просто Квашин (Харьков)
21.04.2020 в 21:26
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Володимирович (Кременчуг)
21.04.2020 в 21:53
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