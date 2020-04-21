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Динамо – лидер УПЛ по проценту удачных отборов

Премьер-лига
(2 голосов)

Александрия и Львов - худшие

Динамо – лидер УПЛ по проценту удачных отборов
Новина українською

Пока футбол на карантине, мы продолжаем подбивать статистические итоги первой части сезона УПЛ.

Сегодня речь пойдет о таком компоненте как отборы.

В этом рейтинге лидирует "Динамо", игроки которого отбирают мяч с эффективностью в 61,2%. На втором месте — "Шахтер" (59,3%), при этом у "горняков" наименьшее число попыток.

Больше всего отборов у "Львова", однако по проценту успешных действий львовяне делят последнее место с "Александрией", место которой в рейтинге является довольно удивительным.

Динамо – лидер УПЛ по проценту удачных отборов - изображение 1

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
21.04.2020 в 21:17
Если они и здесь лидеры,то почему они в таблице третьи?
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
21.04.2020 в 21:26
Пошел нах дрочитель бабурки....
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0
-1
Володимирович (Кременчуг)
21.04.2020 в 21:53
Так, а чого???
0
0


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