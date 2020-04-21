Динамо – лидер УПЛ по проценту удачных отборов

Пока футбол на карантине, мы продолжаем подбивать статистические итоги первой части сезона УПЛ.

Сегодня речь пойдет о таком компоненте как отборы.

В этом рейтинге лидирует "Динамо", игроки которого отбирают мяч с эффективностью в 61,2%. На втором месте — "Шахтер" (59,3%), при этом у "горняков" наименьшее число попыток.

Больше всего отборов у "Львова", однако по проценту успешных действий львовяне делят последнее место с "Александрией", место которой в рейтинге является довольно удивительным.