Исмаили: Для некоторых игроков футбол – способ прокормить семью, для многих – развлечение, страсть

Защитник "Шахтера" Исмаили рассказал, чем он занимается во время вынужденного карантина.

"Тренируюсь дома. Занимаюсь на велосипеде и беговой дорожке. Выполняю те занятия, которые нам каждый день отправляет клуб. По вторникам и четвергам – видеотренировки с нашим тренером по физподготовке. Конечно, это не идеальный способ, но мы должны тренироваться.

Очевидно, что все мы хотим, чтобы все было хорошо. Для некоторых игроков футбол – способ прокормить семью, для многих – развлечение, страсть. Когда все останавливается, чувствуешь пустоту.

Надеюсь, скоро все нормализуется, футбол вернется. Но самое важное сейчас – беречь свое здоровье и семьи. Нужно следовать рекомендациям компетентных органов, чтобы побороть коронавирус", - сказал Исмаили.