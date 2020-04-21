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Исмаили: Для некоторых игроков футбол – способ прокормить семью, для многих – развлечение, страсть

Премьер-лига
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Защитник скучает по футболу

Исмаили: Для некоторых игроков футбол – способ прокормить семью, для многих – развлечение, страсть
Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили рассказал, чем он занимается во время вынужденного карантина.

"Тренируюсь дома. Занимаюсь на велосипеде и беговой дорожке. Выполняю те занятия, которые нам каждый день отправляет клуб. По вторникам и четвергам – видеотренировки с нашим тренером по физподготовке. Конечно, это не идеальный способ, но мы должны тренироваться.

Очевидно, что все мы хотим, чтобы все было хорошо. Для некоторых игроков футбол – способ прокормить семью, для многих – развлечение, страсть. Когда все останавливается, чувствуешь пустоту.

Надеюсь, скоро все нормализуется, футбол вернется. Но самое важное сейчас – беречь свое здоровье и семьи. Нужно следовать рекомендациям компетентных органов, чтобы побороть коронавирус", - сказал Исмаили.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили коронавирус
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Источник:
Record

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